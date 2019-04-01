Seçim Van Başkale Seçim Sonuçları – Başkale Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Başkale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Erkan Acar
HDP
%69,3
11.470 oy
İsmail Ayaz
İsmail Ayaz
AK Parti
%26
4.300 oy
Diğer
%5
790 oy
Van - Başkale İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 123
  • %78,9
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %69,3
  • %26
  • %2,6
  • %1,1
  • %0
  • %1
  • %69,3
  • %26
  • %2,6
  • %1,1
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %90,9
  • %7,2
  • %0,3
  • %0
  • %0,4
  • %1,2
  • %90,9
  • %7,2
  • %0,3
  • %0
  • %0,4
  • %1,2
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erkan Acar HDP
  • İsmail Ayaz AK Parti
  • İbrahim Teyfun CHP
  • Şermin Bozkurt İYİ Parti
  • İrfan İlhan SP
  • Katılım oranı % 75,6
  • Toplam seçmen28.720
  • Kullanılan oy17.264
  • Geçerli oy16.560
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.569
  • 30 Mar 1424.689
  • 30 Mar 1424.089
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 123
  • %78,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %26
  • %26
  • %0
  • %26
  • %26
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,8
  • %2,6
  • %1,1
  • %3,8
  • %2,6
  • %1,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %69,3
  • %0
  • %69,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erkan Acar HDP
  • İsmail Ayaz AK Parti
  • İbrahim Teyfun CHP
  • Şermin Bozkurt İYİ Parti
  • İrfan İlhan SP
  • Katılım oranı % 75,6
  • Toplam seçmen28.720
  • Kullanılan oy17.264
  • Geçerli oy16.560
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.569
  • 30 Mar 1424.689
  • 30 Mar 1424.089
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Başkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 123
  • %78,9
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %69,3
    11.470 oy
  • %26
    4.300 oy
  • %2,6
    433 oy
  • %1,1
    188 oy
  • %0,6
    104 oy
  • %69,3
    11.470 oy
  • %26
    4.300 oy
  • %2,6
    433 oy
  • %1,1
    188 oy
  • %0,6
    104 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %90,9
    21.894 oy
  • %7,2
    1.739 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %90,9
    21.894 oy
  • %7,2
    1.739 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • %0,3
    47 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    47 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    49 oy
  • %0,8
    193 oy
  • %0,4
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,8
    193 oy
  • %0,4
    99 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Van Başkale Yerel Seçim Sonuçları Van Başkale İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Van İlçe Seçim Sonuçları Van Başkale Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Van Başkale Belediye Başkan Adayları