Seçim Van Tuşba Seçim Sonuçları – Tuşba Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tuşba Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yılmaz Berki
HDP
%53,3
31.930 oy
Salih Akman
Salih Akman
AK Parti
%39,3
23.590 oy
Diğer
%8
4.433 oy
Van - Tuşba İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 281 / 299
  • %94
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %53,3
  • %39,3
  • %2,1
  • %1,3
  • %0
  • %4
  • %53,3
  • %39,3
  • %2,1
  • %1,3
  • %0
  • %4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
  • %50
  • %1,5
  • %0
  • %0,6
  • %3,9
  • %44
  • %50
  • %1,5
  • %0
  • %0,6
  • %3,9
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Berki HDP
  • Salih Akman AK Parti
  • Kaya Ortasaç Bağımsız
  • İzzet Kartal CHP
  • Ejder Koç İYİ Parti
  • Katılım oranı % 74
  • Toplam seçmen90.049
  • Kullanılan oy63.676
  • Geçerli oy59.953
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.325
  • 30 Mar 1458.924
  • 30 Mar 1456.071
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tuşba Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 281 / 299
  • %94
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,3
  • %39,3
  • %0
  • %39,3
  • %39,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,4
  • %2,1
  • %1,3
  • %3,4
  • %2,1
  • %1,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %53,3
  • %0
  • %53,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Berki HDP
  • Salih Akman AK Parti
  • Kaya Ortasaç Bağımsız
  • İzzet Kartal CHP
  • Ejder Koç İYİ Parti
  • Katılım oranı % 74
  • Toplam seçmen90.049
  • Kullanılan oy63.676
  • Geçerli oy59.953
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.325
  • 30 Mar 1458.924
  • 30 Mar 1456.071
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tuşba Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tuşba Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 281 / 299
  • %94
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,3
    31.930 oy
  • %39,3
    23.590 oy
  • %2,4
    1.454 oy
  • %2,1
    1.285 oy
  • %1,3
    762 oy
  • %53,3
    31.930 oy
  • %39,3
    23.590 oy
  • %2,4
    1.454 oy
  • %2,1
    1.285 oy
  • %1,3
    762 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
    24.679 oy
  • %50
    28.024 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    832 oy
  • %0
    0 oy
  • %44
    24.679 oy
  • %50
    28.024 oy
  • %0
  • %1,5
    832 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • DSP
  • %1,2
    719 oy
  • %0,3
    202 oy
  • %0
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    719 oy
  • %0,3
    202 oy
  • %0
    11 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    865 oy
  • %1
    544 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    865 oy
  • %1
    544 oy
  • %0
  • %0,6
    362 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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