31 Mart 2019 Özalp Yerel Seçim Sonuçları
Yakup Almaç
HDP
%75
18.649 oy
Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları
AK Parti
%21,9
5.448 oy
Diğer
%3
755 oy
Van - Özalp İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 130 / 130
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Yakup Almaç HDP
- Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları AK Parti
- Oktay Sağlam CHP
- Nihat Güler SP
- Cemile Yağmur BTP
- Katılım oranı % 77,7
- Toplam seçmen35.346
- Kullanılan oy27.467
- Geçerli oy24.852
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1434.828
- 30 Mar 1427.195
- 30 Mar 1425.141
- Açılan sandık
- 130 / 130
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Yakup Almaç HDP
- Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları AK Parti
- Oktay Sağlam CHP
- Nihat Güler SP
- Cemile Yağmur BTP
- Katılım oranı % 77,7
- Toplam seçmen35.346
- Kullanılan oy27.467
- Geçerli oy24.852
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1434.828
- 30 Mar 1427.195
- 30 Mar 1425.141
Özalp Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 130 / 130
- %100
Van İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçesaray Meki Arvas % 100 % 65,5 % 0 % 0,9 % 1,4 % 30,4 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçesaray Meki Arvas % 100 % 65,48 % 0 % 0,91 % 1,39 % 30,37 % 1,32 BBP
- Bahçesaray (30 Mar 14) % 31,49 % 0,52 % 0,82 % 0 % 53,88 % 11,52 SP
- Başkale Erkan Acar % 78,9 % 26 % 0 % 2,6 % 1,1 % 69,3 % 0,6 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başkale Erkan Acar % 78,9 % 25,97 % 0 % 2,61 % 1,14 % 69,26 % 0,63 Diğer
- Başkale (30 Mar 14) % 7,22 % 0,41 % 0,31 % 0 % 90,89 % 0,8 BTP
- Çaldıran Leyla Atsak % 100 % 43,4 % 0 % 1,8 % 0 % 53 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çaldıran Leyla Atsak % 100 % 43,43 % 0 % 1,83 % 0 % 53 % 1,1 SP
- Çaldıran (30 Mar 14) % 37,75 % 0,34 % 0,65 % 0 % 58,61 % 1,08 BTP
- Çatak Abdurrahman Şeylan % 100 % 54,1 % 0 % 1,8 % 0 % 42,5 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çatak Abdurrahman Şeylan % 100 % 54,08 % 0 % 1,79 % 0 % 42,52 % 1,28 SP
- Çatak (30 Mar 14) % 29,38 % 0,36 % 0,75 % 0 % 67,7 % 1,48 SP
- Edremit Gülcan Kaçmaz Sayyiğit % 98,7 % 41,7 % 0 % 1,6 % 1,2 % 53,7 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Edremit Gülcan Kaçmaz Sayyiğit % 98,7 % 41,68 % 0 % 1,57 % 1,16 % 53,66 % 1,39 SP
- Edremit (30 Mar 14) % 41,82 % 1,8 % 1,06 % 0 % 50,91 % 2,1 SP
- Erciş Abdulmenaf Turan % 100 % 48,7 % 0 % 1,9 % 0 % 46,1 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erciş Abdulmenaf Turan % 100 % 48,68 % 0 % 1,91 % 0 % 46,09 % 1,88 SP
- Erciş (30 Mar 14) % 42,87 % 0,99 % 0,38 % 0 % 49,41 % 2,44 DP
- Gevaş Murat Sezer % 100 % 52,6 % 0 % 1,4 % 0,9 % 41 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gevaş Murat Sezer % 100 % 52,65 % 0 % 1,38 % 0,88 % 40,99 % 3,77 SP
- Gevaş (30 Mar 14) % 47,2 % 0,99 % 0,63 % 0 % 47,15 % 2,32 SP
- Gürpınar Hayrullah Tanış % 100 % 53,3 % 0 % 1,7 % 1,7 % 42,2 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gürpınar Hayrullah Tanış % 100 % 53,3 % 0 % 1,72 % 1,67 % 42,16 % 0,88 SP
- Gürpınar (30 Mar 14) % 40,51 % 0,37 % 0,53 % 0 % 54,99 % 1,45 BTP
- İpekyolu Azim Yacan % 100 % 40,6 % 0 % 2 % 1,1 % 54,5 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İpekyolu Azim Yacan % 100 % 40,61 % 0 % 1,97 % 1,08 % 54,47 % 1,67 SP
- İpekyolu (30 Mar 14) % 45,91 % 0,71 % 1,05 % 0 % 48,32 % 1,83 SP
- Muradiye Yılmaz Şalan % 100 % 31,7 % 0 % 1,3 % 2 % 42,5 % 22 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muradiye Yılmaz Şalan % 100 % 31,67 % 0 % 1,32 % 1,97 % 42,45 % 22 SP
- Muradiye (30 Mar 14) % 43,51 % 0,41 % 0,71 % 0 % 50,89 % 2,59 HÜDA-PAR
- Özalp Yakup Almaç % 100 % 21,9 % 0 % 2,3 % 0 % 75 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Özalp Yakup Almaç % 100 % 21,92 % 0 % 2,29 % 0 % 75,04 % 0,48 SP
- Özalp (30 Mar 14) % 25,62 % 0,72 % 0,71 % 0 % 71,62 % 0,83 SP
- Saray Caziye Duman % 100 % 37,5 % 0 % 1,4 % 0 % 60,3 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saray Caziye Duman % 100 % 37,5 % 0 % 1,37 % 0 % 60,33 % 0,38 SP
- Saray (30 Mar 14) % 30,44 % 0,82 % 0,83 % 0 % 65,86 % 1,2 BTP
- Tuşba Yılmaz Berki % 94 % 39,3 % 0 % 2,1 % 1,3 % 53,3 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tuşba Yılmaz Berki % 94 % 39,35 % 0 % 2,14 % 1,27 % 53,26 % 2,43 Bağımsız
- Tuşba (30 Mar 14) % 49,98 % 0,65 % 1,48 % 0 % 44,01 % 1,54 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.237 / 2.281
- %98,1
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