Seçim Van Özalp Seçim Sonuçları – Özalp Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Özalp Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yakup Almaç
Yakup Almaç
HDP
%75
18.649 oy
Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları
Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları
AK Parti
%21,9
5.448 oy
Diğer
%3
755 oy
Van - Özalp İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 130 / 130
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %75
  • %21,9
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %75
  • %21,9
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %71,6
  • %25,6
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • %1,3
  • %71,6
  • %25,6
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Almaç HDP
  • Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları AK Parti
  • Oktay Sağlam CHP
  • Nihat Güler SP
  • Cemile Yağmur BTP
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen35.346
  • Kullanılan oy27.467
  • Geçerli oy24.852
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.828
  • 30 Mar 1427.195
  • 30 Mar 1425.141
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Özalp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 130 / 130
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %21,9
  • %21,9
  • %0
  • %21,9
  • %21,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %75
  • %0
  • %75
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Almaç HDP
  • Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları AK Parti
  • Oktay Sağlam CHP
  • Nihat Güler SP
  • Cemile Yağmur BTP
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen35.346
  • Kullanılan oy27.467
  • Geçerli oy24.852
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.828
  • 30 Mar 1427.195
  • 30 Mar 1425.141
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Özalp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Özalp Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 130 / 130
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %75
    18.649 oy
  • %21,9
    5.448 oy
  • %2,3
    569 oy
  • %0,5
    119 oy
  • %0,3
    67 oy
  • %75
    18.649 oy
  • %21,9
    5.448 oy
  • %2,3
    569 oy
  • %0,5
    119 oy
  • %0,3
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %71,6
    18.007 oy
  • %25,6
    6.440 oy
  • %0,7
    178 oy
  • %0,8
    209 oy
  • %0
    0 oy
  • %71,6
    18.007 oy
  • %25,6
    6.440 oy
  • %0,7
    178 oy
  • %0,8
    209 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    181 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    181 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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