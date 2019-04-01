Seçim Van İpekyolu Seçim Sonuçları – İpekyolu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İpekyolu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Azim Yacan
Azim Yacan
HDP
%54,5
76.364 oy
Muhsin Aydın
Muhsin Aydın
AK Parti
%40,6
56.933 oy
Diğer
%5
6.897 oy
Van - İpekyolu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 583 / 583
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %54,5
  • %40,6
  • %2
  • %1,1
  • %0
  • %1,9
  • %54,5
  • %40,6
  • %2
  • %1,1
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,3
  • %45,9
  • %1
  • %0
  • %0,7
  • %4
  • %48,3
  • %45,9
  • %1
  • %0
  • %0,7
  • %4
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Azim Yacan HDP
  • Muhsin Aydın AK Parti
  • Sinan Solmaz CHP
  • Asena Türkoğlu Ateş SP
  • Abdullah Akbaş İYİ Parti
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen190.922
  • Kullanılan oy148.273
  • Geçerli oy140.194
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.768
  • 30 Mar 14130.654
  • 30 Mar 14124.565
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İpekyolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 583 / 583
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,6
  • %40,6
  • %0
  • %40,6
  • %40,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3
  • %2
  • %1,1
  • %3
  • %2
  • %1,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %54,5
  • %0
  • %54,5
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Azim Yacan HDP
  • Muhsin Aydın AK Parti
  • Sinan Solmaz CHP
  • Asena Türkoğlu Ateş SP
  • Abdullah Akbaş İYİ Parti
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen190.922
  • Kullanılan oy148.273
  • Geçerli oy140.194
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.768
  • 30 Mar 14130.654
  • 30 Mar 14124.565
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İpekyolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İpekyolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 583 / 583
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %54,5
    76.364 oy
  • %40,6
    56.933 oy
  • %2
    2.761 oy
  • %1,7
    2.339 oy
  • %1,1
    1.512 oy
  • %54,5
    76.364 oy
  • %40,6
    56.933 oy
  • %2
    2.761 oy
  • %1,7
    2.339 oy
  • %1,1
    1.512 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,3
    60.186 oy
  • %45,9
    57.185 oy
  • %1
    1.305 oy
  • %1,8
    2.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,3
    60.186 oy
  • %45,9
    57.185 oy
  • %1
    1.305 oy
  • %1,8
    2.285 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    285 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    285 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    1.058 oy
  • %0,7
    879 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.058 oy
  • %0,7
    879 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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