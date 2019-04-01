31 Mart 2019 Afyonkarahisar Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Zeybek
AK Parti
%43
54.701 oy
Mahmut Koçak
İYİ Parti
%39,6
50.404 oy
Diğer
%17
22.045 oy
Afyonkarahisar İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 456 / 457
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Zeybek AK Parti
- Mahmut Koçak İYİ Parti
- Fatih Çetinkaya MHP
- Hasan Hüseyin Uğurlu SP
- Şerafettin Erdinç Özdil DSP
- Katılım oranı % 88
- Toplam seçmen148.907
- Kullanılan oy130.872
- Geçerli oy127.150
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14133.198
- 30 Mar 14122.711
- 30 Mar 14118.008
- Açılan sandık
- 456 / 457
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Zeybek AK Parti
- Mahmut Koçak İYİ Parti
- Fatih Çetinkaya MHP
- Hasan Hüseyin Uğurlu SP
- Şerafettin Erdinç Özdil DSP
- Katılım oranı % 88
- Toplam seçmen148.907
- Kullanılan oy130.872
- Geçerli oy127.150
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14133.198
- 30 Mar 14122.711
- 30 Mar 14118.008
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Ahmetpaşa - %0 AK Parti %36,1
- Akharım - %0 - %0
- Akören - %0 AK Parti %72,7
- Başmakçı MHP %39,9 MHP %37,1
- Bayat AK Parti %50,6 CHP %34,7
- Beyyazı - %0 BBP %29,9
- Bolvadin Bağımsız %45,4 AK Parti %55,7
- Çay AK Parti %51,4 MHP %41
- Çayırbağ - %0 AK Parti %48,9
- Çıkrık - %0 MHP %44
- Çobanlar AK Parti %37,9 AK Parti %47,5
- Davulga - %0 - %0
- Dazkırı CHP %51,9 CHP %43,2
- Değirmenayvalı - %0 AK Parti %42,1
- Dereçine - %0 - %0
- Dinar AK Parti %51,5 MHP %59,2
- Dişli - %0 AK Parti %65,3
- Döğer - %0 AK Parti %52,8
- Düzağaç - %0 AK Parti %43
- Emirdağ AK Parti %40,4 MHP %38,2
- Erkmen - %0 AK Parti %52,1
- Evciler AK Parti %57,8 CHP %42,1
- Fethibey - %0 AK Parti %51,2
- Gazlıgöl - %0 AK Parti %50,2
- Gebeceler - %0 MHP %47,6
- Gömü - %0 - -
- Haydarlı - %0 - %0
- Hocalar AK Parti %53,6 AK Parti %46,7
- Işıklar - %0 MHP %45,9
- İhsaniye CHP %40,9 MHP %45,1
- İscehisar DP %34,6 AK Parti %58,8
- Karaadilli - %0 AK Parti %52,5
- Karamıkkaracaören - %0 - %0
- Kayıhan - %0 - %0
- Kılıçarslan - %0 AK Parti %44
- Kırka - %0 AK Parti %57,3
- Kızılören MHP %54,9 MHP %50,2
- Kocaöz - %0 - %0
- Kocatepe - %0 - -
- Küçükhüyük - %0 AK Parti %44,8
- Merkez AK Parti %43 AK Parti %49,4
- Nuribey - %0 AK Parti %62,7
- Özburun - %0 AK Parti %50,6
- Pazarağaç - %0 - %0
- Salar - %0 MHP %47,5
- Sandıklı AK Parti %55,9 AK Parti %54,1
- Serban - %0 AK Parti %31,7
- Seydiler - %0 AK Parti %33,2
- Sinanpaşa AK Parti %49,8 AK Parti %43,5
- Sultandağı AK Parti %45,1 CHP %41
- Susuz - %0 AK Parti %42,3
- Sülümenli - %0 AK Parti %63,3
- Sülün - %0 AK Parti %41,4
- Şuhut AK Parti %45,2 AK Parti %47,1
- Taşoluk - %0 AK Parti %42,4
- Tatarlı - %0 - %0
- Tınaztepe - %0 AK Parti %78,9
- Yaylabağı - %0 - %0
- Yeşilçiftlik - %0 - %0
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 12 30 -18
- MHP 2 10 -8
- CHP 2 4 -2
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 1 -1
- VP 0 0 0
- DP 1 0 +1
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 1 0 +1
- Diğer 0 0 0
Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahmetpaşa % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahmetpaşa % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ahmetpaşa (30 Mar 14) Osman Geyik % 36,11 % 35,61 % 25,97 % 0 % 0 % 0,45 SP
- Akharım % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akharım % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Akharım (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Akören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Akören (30 Mar 14) Mustafa Duymuş % 72,72 % 23,56 % 0 % 0 % 0 % 1,22 SP
- Başmakçı Ayhan Gönüllü % 100 % 27,1 % 39,9 % 32,3 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başmakçı Ayhan Gönüllü % 100 % 27,1 % 39,93 % 32,33 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Başmakçı (30 Mar 14) Ayhan Gönüllü % 26,88 % 37,14 % 35,5 % 0 % 0 % 0,24 SP
- Bayat Halilibrahim Bodur % 100 % 50,6 % 3,5 % 42,6 % 0 % 0 % 2,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayat Halilibrahim Bodur % 100 % 50,63 % 3,47 % 42,58 % 0 % 0 % 2,67 DP
- Bayat (30 Mar 14) Kadir Üçer % 32,99 % 19,94 % 34,71 % 0 % 0 % 11,52 DP
- Beyyazı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beyyazı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Beyyazı (30 Mar 14) Hasan Kocatepe % 15,59 % 23,28 % 0 % 0 % 0 % 29,94 BBP
- Bolvadin Fatih Kayacan % 100 % 31,8 % 15,9 % 0 % 4,6 % 0 % 45,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bolvadin Fatih Kayacan % 100 % 31,84 % 15,87 % 0 % 4,62 % 0 % 45,43 Bağımsız
- Bolvadin (30 Mar 14) Fatih Kayacan % 55,7 % 41,15 % 1,94 % 0 % 0 % 0,87 SP
- Çay Hüseyin Atlı % 100 % 51,4 % 13,7 % 26,3 % 6,5 % 0 % 1,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çay Hüseyin Atlı % 100 % 51,39 % 13,73 % 26,26 % 6,47 % 0 % 1,66 DP
- Çay (30 Mar 14) Hüseyin Çağrı % 30,37 % 40,98 % 26,79 % 0 % 0 % 1,34 SP
- Çayırbağ % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayırbağ % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çayırbağ (30 Mar 14) Yakup Çam % 48,91 % 18,63 % 0 % 0 % 0 % 32,42 BBP
- Çıkrık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çıkrık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çıkrık (30 Mar 14) Lokman Çetinaktı % 42,15 % 44,03 % 2,11 % 0 % 0 % 10,77 Bağımsız
- Çobanlar Ali Altuntaş % 100 % 37,9 % 22,4 % 12,2 % 27,4 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çobanlar Ali Altuntaş % 100 % 37,87 % 22,4 % 12,18 % 27,43 % 0 % 0,09 SP
- Çobanlar (30 Mar 14) Salih Alaka % 47,45 % 41,25 % 10,62 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Davulga % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Davulga % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Davulga (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Dazkırı İsmail Taylan % 100 % 47 % 0 % 51,9 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dazkırı İsmail Taylan % 100 % 47,02 % 0 % 51,85 % 0 % 0 % 0,56 SP
- Dazkırı (30 Mar 14) İsmail Taylan % 24,72 % 11,18 % 43,22 % 0 % 0 % 16,48 Bağımsız
- Değirmenayvalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Değirmenayvalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Değirmenayvalı (30 Mar 14) Adem Çavdar % 42,13 % 24,57 % 0,66 % 0 % 0 % 22,97 SP
- Dereçine % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dereçine % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Dereçine (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Dinar Nihat Sarı % 100 % 51,5 % 0 % 0 % 46,7 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dinar Nihat Sarı % 100 % 51,47 % 0 % 0 % 46,71 % 0 % 1,35 SP
- Dinar (30 Mar 14) Saffet Acar % 34,39 % 59,15 % 4,32 % 0 % 0 % 1,82 SP
- Dişli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dişli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Dişli (30 Mar 14) Süreyya Güvenir % 65,29 % 34,71 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Döğer % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Döğer % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Döğer (30 Mar 14) Ahmet Ulu % 52,75 % 44,95 % 0 % 0 % 0 % 1,77 SP
- Düzağaç % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Düzağaç % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Düzağaç (30 Mar 14) Muammer Işıklı % 43,05 % 28,43 % 0 % 0 % 0 % 26,41 DP
- Emirdağ Serkan Koyuncu % 100 % 40,4 % 32,9 % 26 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Emirdağ Serkan Koyuncu % 100 % 40,43 % 32,88 % 26,02 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Emirdağ (30 Mar 14) Uğur Serdar Kargın % 34,93 % 38,23 % 23,79 % 0 % 0 % 2,46 SP
- Erkmen % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erkmen % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Erkmen (30 Mar 14) Memduh Kuş % 52,12 % 7,89 % 0 % 0 % 0 % 1,65 SP
- Evciler Ali Dede Savaş % 100 % 57,8 % 0 % 40,7 % 0 % 0 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Evciler Ali Dede Savaş % 100 % 57,83 % 0 % 40,72 % 0 % 0 % 0,67 Bağımsız
- Evciler (30 Mar 14) Saim Özer % 39,14 % 17,64 % 42,1 % 0 % 0 % 0,54 SP
- Fethibey % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fethibey % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Fethibey (30 Mar 14) Galip Özçelik % 51,19 % 48,81 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gazlıgöl % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gazlıgöl % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gazlıgöl (30 Mar 14) Selahattin Keskin % 50,15 % 13,97 % 35,73 % 0 % 0 % 0,15 SP
- Gebeceler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gebeceler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gebeceler (30 Mar 14) Saip Yaşar % 45,73 % 47,61 % 0,48 % 0 % 0 % 3,92 SP
- Gömü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gömü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gömü (30 Mar 14) - - - - - -
- Haydarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Haydarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Haydarlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 BBP
- Hocalar Ali Arslan % 100 % 53,6 % 43 % 2,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hocalar Ali Arslan % 100 % 53,56 % 42,98 % 2,45 % 0 % 0 % 0,88 SP
- Hocalar (30 Mar 14) Ali Arslan % 46,73 % 32,79 % 19,25 % 0 % 0 % 1,02 SP
- Işıklar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Işıklar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Işıklar (30 Mar 14) Erol Özağıl % 43,44 % 45,89 % 10,08 % 0 % 0 % 0,14 SP
- İhsaniye Tunay Türkmen % 100 % 33,6 % 25 % 40,9 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İhsaniye Tunay Türkmen % 100 % 33,59 % 24,97 % 40,87 % 0 % 0 % 0,46 SP
- İhsaniye (30 Mar 14) Şaban Çabuk % 15,46 % 45,12 % 38,22 % 0 % 0 % 0,69 SP
- İscehisar Ahmet Şahin % 100 % 33,4 % 23,7 % 0 % 0 % 0 % 34,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İscehisar Ahmet Şahin % 100 % 33,43 % 23,67 % 0 % 0 % 0 % 34,6 DP
- İscehisar (30 Mar 14) Mustafa Çibik % 58,79 % 32,08 % 1,64 % 0 % 0 % 5,17 DP
- Karaadilli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaadilli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karaadilli (30 Mar 14) Ahmet Yaman % 52,5 % 0,63 % 46,25 % 0 % 0 % 0,63 SP
- Karamıkkaracaören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karamıkkaracaören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karamıkkaracaören (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kayıhan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kayıhan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kayıhan (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kılıçarslan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kılıçarslan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kılıçarslan (30 Mar 14) Arif Yılmaz % 43,99 % 23 % 0 % 0 % 0 % 17,51 BBP
- Kırka % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırka % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kırka (30 Mar 14) Zekeriya Uygan % 57,33 % 36,33 % 0 % 0 % 0 % 6,19 SP
- Kızılören Ali Erol % 100 % 31,2 % 54,9 % 0 % 13 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızılören Ali Erol % 100 % 31,2 % 54,92 % 0 % 12,99 % 0 % 0,79 SP
- Kızılören (30 Mar 14) Ali Erol % 48,07 % 50,21 % 0 % 0 % 0 % 0,9 BTP
- Kocaöz % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocaöz % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kocaöz (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kocatepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocatepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kocatepe (30 Mar 14) - - - - - -
- Küçükhüyük % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Küçükhüyük % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Küçükhüyük (30 Mar 14) Vedat Kocatürk % 44,77 % 36,59 % 0 % 0 % 0 % 14,47 SP
- Merkez Mehmet Zeybek % 99,8 % 43 % 16,3 % 0 % 39,6 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Zeybek % 99,8 % 43,02 % 16,27 % 0 % 39,64 % 0 % 0,58 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 49,36 % 42,53 % 5,34 % 0 % 0 % 1,12 SP
- Nuribey % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nuribey % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Nuribey (30 Mar 14) Hazım Kaya % 62,71 % 37,29 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Özburun % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Özburun % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Özburun (30 Mar 14) Asım Kızılaslan % 50,6 % 48,72 % 0 % 0 % 0 % 0,68 SP
- Pazarağaç % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazarağaç % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Pazarağaç (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Salar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Salar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Salar (30 Mar 14) Halil Aygün % 46,34 % 47,45 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sandıklı Mustafa Çöl % 98,7 % 55,9 % 21,3 % 0 % 20,9 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sandıklı Mustafa Çöl % 98,7 % 55,94 % 21,32 % 0 % 20,93 % 0 % 1,06 SP
- Sandıklı (30 Mar 14) Mustafa Çöl % 54,06 % 32,06 % 7,18 % 0 % 0 % 3,82 SP
- Serban % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Serban % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Serban (30 Mar 14) Abdurrahim Aktoprak % 31,72 % 25,36 % 0 % 0 % 0 % 28,34 BBP
- Seydiler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seydiler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Seydiler (30 Mar 14) İbrahim Akkaya % 33,17 % 26,68 % 9,29 % 0 % 0 % 6,25 BBP
- Sinanpaşa Erdal Karaman % 100 % 49,8 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 3,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sinanpaşa Erdal Karaman % 100 % 49,76 % 0 % 46,12 % 0 % 0 % 3,71 DP
- Sinanpaşa (30 Mar 14) Murat Karakoyun % 43,55 % 17,3 % 38,65 % 0 % 0 % 0,23 BBP
- Sultandağı Mehmet Aldırmaz % 100 % 45,1 % 8,8 % 27,9 % 17,7 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sultandağı Mehmet Aldırmaz % 100 % 45,13 % 8,81 % 27,91 % 17,74 % 0 % 0,22 BTP
- Sultandağı (30 Mar 14) Osman Acar % 34,49 % 23,44 % 41,04 % 0 % 0 % 0,56 SP
- Susuz % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Susuz % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Susuz (30 Mar 14) Cengiz Yıldız % 42,34 % 38,31 % 0 % 0 % 0 % 19,35 SP
- Sülümenli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sülümenli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sülümenli (30 Mar 14) İbrahim Eroğul % 63,27 % 19,87 % 12,21 % 0 % 0 % 0,81 SP
- Sülün % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sülün % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sülün (30 Mar 14) İhsan Keskin % 41,38 % 30,67 % 0 % 0 % 0 % 24,04 DP
- Şuhut Recep Bozkurt % 100 % 45,2 % 32,2 % 21,8 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şuhut Recep Bozkurt % 100 % 45,23 % 32,22 % 21,83 % 0 % 0 % 0,57 SP
- Şuhut (30 Mar 14) Recep Bozkurt % 47,11 % 14,9 % 9,19 % 0 % 0 % 27,91 DP
- Taşoluk % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taşoluk % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Taşoluk (30 Mar 14) Murat Öner % 42,38 % 35,81 % 17,9 % 0 % 0 % 0,25 SP
- Tatarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tatarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tatarlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Bağımsız
- Tınaztepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tınaztepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tınaztepe (30 Mar 14) Adem Yetişkin % 78,95 % 17,38 % 0 % 0 % 0 % 1,12 BBP
- Yaylabağı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yaylabağı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yaylabağı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşilçiftlik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilçiftlik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşilçiftlik (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 456 / 457
- %99,8
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