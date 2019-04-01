Seçim Afyonkarahisar Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Afyonkarahisar Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Afyonkarahisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Zeybek
AK Parti
%43
54.701 oy
Mahmut Koçak
İYİ Parti
%39,6
50.404 oy
Diğer
%17
22.045 oy
Afyonkarahisar İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 456 / 457
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %43
  • %39,6
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %43
  • %39,6
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
  • %0
  • %42,5
  • %5,3
  • %0
  • %2,8
  • %49,4
  • %0
  • %42,5
  • %5,3
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12
2
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeybek AK Parti
  • Mahmut Koçak İYİ Parti
  • Fatih Çetinkaya MHP
  • Hasan Hüseyin Uğurlu SP
  • Şerafettin Erdinç Özdil DSP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen148.907
  • Kullanılan oy130.872
  • Geçerli oy127.150
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14133.198
  • 30 Mar 14122.711
  • 30 Mar 14118.008
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 456 / 457
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,3
  • %43
  • %16,3
  • %59,3
  • %43
  • %16,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39,6
  • %39,6
  • %0
  • %39,6
  • %39,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeybek AK Parti
  • Mahmut Koçak İYİ Parti
  • Fatih Çetinkaya MHP
  • Hasan Hüseyin Uğurlu SP
  • Şerafettin Erdinç Özdil DSP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen148.907
  • Kullanılan oy130.872
  • Geçerli oy127.150
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14133.198
  • 30 Mar 14122.711
  • 30 Mar 14118.008
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 12 30 -18
  • MHP 2 10 -8
  • CHP 2 4 -2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 1 -1
  • VP 0 0 0
  • DP 1 0 +1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 456 / 457
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43
    54.701 oy
  • %39,6
    50.404 oy
  • %16,3
    20.682 oy
  • %0,6
    739 oy
  • %0,2
    313 oy
  • %43
    54.701 oy
  • %39,6
    50.404 oy
  • %16,3
    20.682 oy
  • %0,6
    739 oy
  • %0,2
    313 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,3
    314 oy
  • DP
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
  • %0,6
    725 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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