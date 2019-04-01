Seçim Afyonkarahisar Bolvadin Seçim Sonuçları – Bolvadin Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bolvadin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatih Kayacan
Bağımsız
%45,4
8.203 oy
Halilibrahim Sevim
Halilibrahim Sevim
AK Parti
%31,8
5.750 oy
Diğer
%23
4.105 oy
Afyonkarahisar - Bolvadin İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %31,8
  • %15,9
  • %4,6
  • %0
  • %0
  • %47,7
  • %31,8
  • %15,9
  • %4,6
  • %0
  • %0
  • %47,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,7
  • %41,2
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %1,2
  • %55,7
  • %41,2
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
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Bayat
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Bolvadin
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Çay
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Çobanlar
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Dazkırı
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Dinar
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Emirdağ
yukleniyor
Evciler
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Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Kayacan Bağımsız
  • Halilibrahim Sevim AK Parti
  • Selahattin Adil Kelekçi MHP
  • Süleyman Toker İYİ Parti
  • Bayram Torlak BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen21.432
  • Kullanılan oy19.053
  • Geçerli oy18.058
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.353
  • 30 Mar 1419.512
  • 30 Mar 1418.770
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bolvadin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,7
  • %31,8
  • %15,9
  • %47,7
  • %31,8
  • %15,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %4,6
  • %4,6
  • %0
  • %4,6
  • %4,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Kayacan Bağımsız
  • Halilibrahim Sevim AK Parti
  • Selahattin Adil Kelekçi MHP
  • Süleyman Toker İYİ Parti
  • Bayram Torlak BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen21.432
  • Kullanılan oy19.053
  • Geçerli oy18.058
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.353
  • 30 Mar 1419.512
  • 30 Mar 1418.770
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bolvadin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bolvadin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %45,4
    8.203 oy
  • %31,8
    5.750 oy
  • %15,9
    2.866 oy
  • %4,6
    835 oy
  • %1,7
    305 oy
  • %45,4
    8.203 oy
  • %31,8
    5.750 oy
  • %15,9
    2.866 oy
  • %4,6
    835 oy
  • %1,7
    305 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    36 oy
  • %55,7
    10.454 oy
  • %41,2
    7.724 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %55,7
    10.454 oy
  • %41,2
    7.724 oy
  • %0
  • %0,1
    27 oy
  • SP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,5
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    99 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    164 oy
  • %1,9
    365 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    164 oy
  • %1,9
    365 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 456 / 457
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43
    54.701 oy
  • %39,6
    50.404 oy
  • %16,3
    20.682 oy
  • %0,6
    739 oy
  • %0,2
    313 oy
  • %43
    54.701 oy
  • %39,6
    50.404 oy
  • %16,3
    20.682 oy
  • %0,6
    739 oy
  • %0,2
    313 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,3
    314 oy
  • DP
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
  • %0,6
    725 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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