Seçim Afyonkarahisar Sandıklı Seçim Sonuçları – Sandıklı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sandıklı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Çöl
Mustafa Çöl
AK Parti
%55,9
10.597 oy
Mustafa Gürel
Mustafa Gürel
MHP
%21,3
4.042 oy
Diğer
%23
4.310 oy
Afyonkarahisar - Sandıklı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %55,9
  • %21,3
  • %20,9
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %55,9
  • %21,3
  • %20,9
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
  • %32,1
  • %0
  • %7,2
  • %0
  • %6,7
  • %54,1
  • %32,1
  • %0
  • %7,2
  • %0
  • %6,7
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çöl AK Parti
  • Mustafa Gürel MHP
  • Asım Orhan İYİ Parti
  • Hasan Balyalı SP
  • Menderes Koçak Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen23.341
  • Kullanılan oy19.689
  • Geçerli oy18.949
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.241
  • 30 Mar 1419.014
  • 30 Mar 1418.205
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sandıklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %77,3
  • %55,9
  • %21,3
  • %77,3
  • %55,9
  • %21,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %20,9
  • %20,9
  • %0
  • %20,9
  • %20,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çöl AK Parti
  • Mustafa Gürel MHP
  • Asım Orhan İYİ Parti
  • Hasan Balyalı SP
  • Menderes Koçak Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen23.341
  • Kullanılan oy19.689
  • Geçerli oy18.949
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.241
  • 30 Mar 1419.014
  • 30 Mar 1418.205
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sandıklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sandıklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %55,9
    10.597 oy
  • %21,3
    4.042 oy
  • %20,9
    3.967 oy
  • %1,1
    201 oy
  • %0,3
    54 oy
  • %55,9
    10.597 oy
  • %21,3
    4.042 oy
  • %20,9
    3.967 oy
  • %1,1
    201 oy
  • %0,3
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
    9.842 oy
  • %32,1
    5.836 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    695 oy
  • %0,4
    79 oy
  • %54,1
    9.842 oy
  • %32,1
    5.836 oy
  • %0
  • %3,8
    695 oy
  • %0,4
    79 oy
  • BBP
  • BTP
  • TKP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    179 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,2
    1.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    179 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %7,2
    1.307 oy
  • %0
  • DSP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    192 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    192 oy
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %0
  • %5,3
    6.298 oy
  • Bağımsız
  • BBP
  • DP
  • HDP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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