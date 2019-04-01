Seçim Afyonkarahisar Dazkırı Seçim Sonuçları – Dazkırı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dazkırı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Taylan
CHP
%51,9
1.750 oy
Şerif Kocatepe
Şerif Kocatepe
AK Parti
%47
1.587 oy
Diğer
%1
38 oy
Afyonkarahisar - Dazkırı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,9
  • %47
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %51,9
  • %47
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
  • %24,7
  • %11,2
  • %0
  • %0
  • %20,9
  • %43,2
  • %24,7
  • %11,2
  • %0
  • %0
  • %20,9
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Taylan CHP
  • Şerif Kocatepe AK Parti
  • Veysel Korkmaz SP
  • Alp Eren Keleşoğlu BTP
  • Katılım oranı % 91,1
  • Toplam seçmen3.849
  • Kullanılan oy3.507
  • Geçerli oy3.375
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.671
  • 30 Mar 143.381
  • 30 Mar 143.228
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dazkırı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,9
  • %51,9
  • %0
  • %51,9
  • %51,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47
  • %47
  • %0
  • %47
  • %47
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Taylan CHP
  • Şerif Kocatepe AK Parti
  • Veysel Korkmaz SP
  • Alp Eren Keleşoğlu BTP
  • Katılım oranı % 91,1
  • Toplam seçmen3.849
  • Kullanılan oy3.507
  • Geçerli oy3.375
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.671
  • 30 Mar 143.381
  • 30 Mar 143.228
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dazkırı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dazkırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %51,9
    1.750 oy
  • %47
    1.587 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,9
    1.750 oy
  • %47
    1.587 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
    1.395 oy
  • %24,7
    798 oy
  • %0,4
    13 oy
  • %2,5
    81 oy
  • %11,2
    361 oy
  • %43,2
    1.395 oy
  • %24,7
    798 oy
  • %0,4
    13 oy
  • %2,5
    81 oy
  • %11,2
    361 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    48 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,5
    48 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,5
    532 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %16,5
    532 oy
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 456 / 457
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43
    54.701 oy
  • %39,6
    50.404 oy
  • %16,3
    20.682 oy
  • %0,6
    739 oy
  • %0,2
    313 oy
  • %43
    54.701 oy
  • %39,6
    50.404 oy
  • %16,3
    20.682 oy
  • %0,6
    739 oy
  • %0,2
    313 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,3
    314 oy
  • DP
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
  • %0,6
    725 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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