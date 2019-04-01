Seçim Afyonkarahisar Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Zeybek
Mehmet Zeybek
AK Parti
%43,4
55.329 oy
Mahmut Koçak
Mahmut Koçak
İYİ Parti
%39,4
50.175 oy
Diğer
%18
21.908 oy
Afyonkarahisar - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %43,4
  • %39,4
  • %16,2
  • %0
  • %0
  • %1
  • %43,4
  • %39,4
  • %16,2
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
  • %0
  • %42,5
  • %5,3
  • %0
  • %2,8
  • %49,4
  • %0
  • %42,5
  • %5,3
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeybek AK Parti
  • Mahmut Koçak İYİ Parti
  • Fatih Çetinkaya MHP
  • Hasan Hüseyin Uğurlu SP
  • Şerafettin Erdinç Özdil DSP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen148.907
  • Kullanılan oy130.677
  • Geçerli oy127.412
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14133.198
  • 30 Mar 14122.711
  • 30 Mar 14118.008
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,6
  • %43,4
  • %16,2
  • %59,6
  • %43,4
  • %16,2
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39,4
  • %39,4
  • %0
  • %39,4
  • %39,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeybek AK Parti
  • Mahmut Koçak İYİ Parti
  • Fatih Çetinkaya MHP
  • Hasan Hüseyin Uğurlu SP
  • Şerafettin Erdinç Özdil DSP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen148.907
  • Kullanılan oy130.677
  • Geçerli oy127.412
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14133.198
  • 30 Mar 14122.711
  • 30 Mar 14118.008
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %0
  • %5,3
    6.298 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0,3
    314 oy

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %0
  • %5,3
    6.298 oy
  • Bağımsız
  • BBP
  • DP
  • HDP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Afyonkarahisar Merkez Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar Merkez İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar İlçe Seçim Sonuçları Afyonkarahisar Merkez Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Afyonkarahisar Merkez Belediye Başkan Adayları