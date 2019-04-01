Seçim Eskişehir Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yılmaz Büyükerşen
Yılmaz Büyükerşen
CHP
%52,3
285.354 oy
Burhan Sakallı
Burhan Sakallı
AK Parti
%45,1
246.359 oy
Diğer
%3
14.178 oy
Eskişehir İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.225 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,3
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %52,3
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
  • %39,1
  • %11,2
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • %45,2
  • %39,1
  • %11,2
  • %0
  • %0
  • %4,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
6
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Büyükerşen CHP
  • Burhan Sakallı AK Parti
  • Levent Baştürk SP
  • Dilara Tambova DSP
  • Raif Eşkinat VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen651.738
  • Kullanılan oy560.380
  • Geçerli oy545.891
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14602.227
  • 30 Mar 14546.495
  • 30 Mar 14524.619
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.225 / 2.227
  • %99,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
7
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Büyükerşen CHP
  • Burhan Sakallı AK Parti
  • Levent Baştürk SP
  • Dilara Tambova DSP
  • Raif Eşkinat VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen651.738
  • Kullanılan oy560.380
  • Geçerli oy545.891
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14602.227
  • 30 Mar 14546.495
  • 30 Mar 14524.619
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 10 -4
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 6 4 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 1 0 +1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.225 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.354 oy
  • %45,1
    246.359 oy
  • %1,2
    6.574 oy
  • %0,8
    4.291 oy
  • %0,2
    1.353 oy
  • %52,3
    285.354 oy
  • %45,1
    246.359 oy
  • %1,2
    6.574 oy
  • %0,8
    4.291 oy
  • %0,2
    1.353 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    872 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    486 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    486 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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