Seçim Eskişehir Sivrihisar Seçim Sonuçları – Sivrihisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sivrihisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hamid Yüzügüllü
Hamid Yüzügüllü
AK Parti
%48,5
6.766 oy
Mehmet Çini
Mehmet Çini
BBP
%22,8
3.181 oy
Diğer
%29
4.016 oy
Eskişehir - Sivrihisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,5
  • %8,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %42,6
  • %48,5
  • %8,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %42,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,9
  • %0
  • %9,6
  • %23,6
  • %0
  • %23,9
  • %42,9
  • %0
  • %9,6
  • %23,6
  • %0
  • %23,9
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamid Yüzügüllü AK Parti
  • Mehmet Çini BBP
  • Habil Dökmeci DP
  • Hüseyin Çantaş İYİ Parti
  • Mustafa Somuncu DSP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen16.632
  • Kullanılan oy14.771
  • Geçerli oy13.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.531
  • 30 Mar 1415.860
  • 30 Mar 1415.119
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivrihisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %8,9
  • %8,9
  • %0
  • %8,9
  • %8,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamid Yüzügüllü AK Parti
  • Mehmet Çini BBP
  • Habil Dökmeci DP
  • Hüseyin Çantaş İYİ Parti
  • Mustafa Somuncu DSP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen16.632
  • Kullanılan oy14.771
  • Geçerli oy13.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.531
  • 30 Mar 1415.860
  • 30 Mar 1415.119
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivrihisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sivrihisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • DP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %48,5
    6.766 oy
  • %22,8
    3.181 oy
  • %17
    2.376 oy
  • %8,9
    1.242 oy
  • %1,2
    167 oy
  • %48,5
    6.766 oy
  • %22,8
    3.181 oy
  • %17
    2.376 oy
  • %8,9
    1.242 oy
  • %1,2
    167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,9
    6.479 oy
  • %21,1
    3.195 oy
  • %1,3
    196 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,9
    6.479 oy
  • %21,1
    3.195 oy
  • %1,3
    196 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • %0,7
    102 oy
  • %0,6
    86 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    102 oy
  • %0,6
    86 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    109 oy
  • %0,5
    69 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    1.453 oy
  • %23,6
    3.571 oy
  • %0,7
    109 oy
  • %0,5
    69 oy
  • %0
  • %9,6
    1.453 oy
  • %23,6
    3.571 oy
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.224 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
  • %11,2
    58.635 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Eskişehir Sivrihisar Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir Sivrihisar İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir İlçe Seçim Sonuçları Eskişehir Sivrihisar Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayları