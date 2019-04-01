Seçim Eskişehir Odunpazarı Seçim Sonuçları – Odunpazarı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Odunpazarı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kazım Kurt
Kazım Kurt
CHP
%48,4
119.959 oy
Volkan Doğan
Volkan Doğan
AK Parti
%45,6
113.005 oy
Diğer
%6
15.067 oy
Eskişehir - Odunpazarı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 918 / 921
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,4
  • %45,6
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %48,4
  • %45,6
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40
  • %34,7
  • %0
  • %21,4
  • %0
  • %4
  • %40
  • %34,7
  • %0
  • %21,4
  • %0
  • %4
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kazım Kurt CHP
  • Volkan Doğan AK Parti
  • Salih Karabacak İYİ Parti
  • İbrahim Haydar Büyükeren SP
  • Fatih Altaş DSP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen297.881
  • Kullanılan oy254.279
  • Geçerli oy248.031
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14274.562
  • 30 Mar 14247.928
  • 30 Mar 14239.039
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Odunpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 918 / 921
  • %99,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,2
  • %48,4
  • %3,8
  • %52,2
  • %48,4
  • %3,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,6
  • %45,6
  • %0
  • %45,6
  • %45,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kazım Kurt CHP
  • Volkan Doğan AK Parti
  • Salih Karabacak İYİ Parti
  • İbrahim Haydar Büyükeren SP
  • Fatih Altaş DSP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen297.881
  • Kullanılan oy254.279
  • Geçerli oy248.031
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14274.562
  • 30 Mar 14247.928
  • 30 Mar 14239.039
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Odunpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Odunpazarı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 918 / 921
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %48,4
    119.959 oy
  • %45,6
    113.005 oy
  • %3,8
    9.409 oy
  • %1,1
    2.745 oy
  • %0,5
    1.144 oy
  • %48,4
    119.959 oy
  • %45,6
    113.005 oy
  • %3,8
    9.409 oy
  • %1,1
    2.745 oy
  • %0,5
    1.144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40
    95.502 oy
  • %34,7
    82.926 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    2.242 oy
  • %0,3
    658 oy
  • %40
    95.502 oy
  • %34,7
    82.926 oy
  • %0
  • %0,9
    2.242 oy
  • %0,3
    658 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    930 oy
  • %0,2
    583 oy
  • %0,1
    256 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    930 oy
  • %0,2
    583 oy
  • %0,1
    256 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    1.034 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    202 oy
  • %21,4
    51.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.034 oy
  • %0
  • %0,1
    202 oy
  • %21,4
    51.091 oy
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    2.987 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.831 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    2.987 oy
  • %0
  • %0,8
    1.831 oy
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.224 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
  • %11,2
    58.635 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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