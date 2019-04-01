Seçim Eskişehir Beylikova Seçim Sonuçları – Beylikova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Beylikova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özkan Alp
Özkan Alp
AK Parti
%64,3
3.092 oy
Tolga Savaş
Tolga Savaş
CHP
%34,1
1.640 oy
Diğer
%2
80 oy
Eskişehir - Beylikova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %64,3
  • %34,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %64,3
  • %34,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %40
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • %50,8
  • %40
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özkan Alp AK Parti
  • Tolga Savaş CHP
  • Ali Fuat Doğru BBP
  • Sercan Gözegir SP
  • Cengiz Çatıcı VP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen5.529
  • Kullanılan oy5.047
  • Geçerli oy4.812
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.204
  • 30 Mar 144.805
  • 30 Mar 144.557
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beylikova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,3
  • %64,3
  • %0
  • %64,3
  • %64,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %34,1
  • %34,1
  • %0
  • %34,1
  • %34,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özkan Alp AK Parti
  • Tolga Savaş CHP
  • Ali Fuat Doğru BBP
  • Sercan Gözegir SP
  • Cengiz Çatıcı VP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen5.529
  • Kullanılan oy5.047
  • Geçerli oy4.812
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.204
  • 30 Mar 144.805
  • 30 Mar 144.557
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beylikova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Beylikova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • VP
  • %64,3
    3.092 oy
  • %34,1
    1.640 oy
  • %0,6
    31 oy
  • %0,6
    27 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %64,3
    3.092 oy
  • %34,1
    1.640 oy
  • %0,6
    31 oy
  • %0,6
    27 oy
  • %0,3
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    2.315 oy
  • %40
    1.823 oy
  • %1,2
    56 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    2.315 oy
  • %40
    1.823 oy
  • %1,2
    56 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,2
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    8 oy
  • %6,6
    303 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %6,6
    303 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    5 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    25 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.225 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.354 oy
  • %45,1
    246.359 oy
  • %1,2
    6.574 oy
  • %0,8
    4.291 oy
  • %0,2
    1.353 oy
  • %52,3
    285.354 oy
  • %45,1
    246.359 oy
  • %1,2
    6.574 oy
  • %0,8
    4.291 oy
  • %0,2
    1.353 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    872 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    486 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    486 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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