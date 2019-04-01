31 Mart 2019 Bayburt Yerel Seçim Sonuçları
Hükmü Pekmezci
MHP
%56,5
10.898 oy
Fatih Yumak
AK Parti
%35,8
6.902 oy
Diğer
%7
1.481 oy
Bayburt İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 83 / 84
- %98,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
- Açılan sandık
- 83 / 84
- %98,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 1 3 -2
- MHP 2 1 +1
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bayburt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arpalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arpalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Bağımsız
- Arpalı (30 Mar 14) Şadi Terzi % 54,13 % 45,51 % 0 % 0 % 0 % 0,29 SP
- Aydıntepe Haşim Şentürk % 100 % 36 % 63 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydıntepe Haşim Şentürk % 100 % 36,05 % 62,99 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- Aydıntepe (30 Mar 14) Haşim Şentürk % 48,54 % 48,99 % 1,62 % 0 % 0 % 0,78 SP
- Demirözü Arslan Gürer % 100 % 73,8 % 21,7 % 1,5 % 1,7 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Demirözü Arslan Gürer % 100 % 73,77 % 21,74 % 1,52 % 1,69 % 0 % 1,27 SP
- Demirözü (30 Mar 14) Selami Ersen % 56,66 % 39,17 % 1,2 % 0 % 0 % 2,65 SP
- Gökçedere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gökçedere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gökçedere (30 Mar 14) Necmettin Bakir % 52,38 % 0,22 % 0 % 0 % 0 % 47,4 SP
- Merkez Hükmü Pekmezci % 98,8 % 35,8 % 56,5 % 1,7 % 2,6 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Hükmü Pekmezci % 98,8 % 35,8 % 56,52 % 1,67 % 2,64 % 0 % 2,95 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 52,1 % 38,28 % 0,95 % 0 % 0 % 8,05 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bayburt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 83 / 84
- %98,8
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