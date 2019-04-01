Seçim Ordu Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Ordu Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Ordu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Hilmi Güler
Mehmet Hilmi Güler
AK Parti
%57
270.277 oy
İdris Naim Şahin
İdris Naim Şahin
SP
%26,1
123.968 oy
Diğer
%17
80.279 oy
Ordu İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.172 / 2.174
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57
  • %15,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,6
  • %57
  • %15,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
  • %34,1
  • %8,1
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %54,4
  • %34,1
  • %8,1
  • %0
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
16
1
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Hilmi Güler AK Parti
  • İdris Naim Şahin SP
  • Mustafa Adıgüzel CHP
  • Aydın Ergün DSP
  • Fahri Özgen BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen581.656
  • Kullanılan oy497.375
  • Geçerli oy474.524
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14535.627
  • 30 Mar 14465.420
  • 30 Mar 14440.460
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.172 / 2.174
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57
  • %57
  • %0
  • %57
  • %57
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %15,5
  • %15,5
  • %0
  • %15,5
  • %15,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
18
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Hilmi Güler AK Parti
  • İdris Naim Şahin SP
  • Mustafa Adıgüzel CHP
  • Aydın Ergün DSP
  • Fahri Özgen BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen581.656
  • Kullanılan oy497.375
  • Geçerli oy474.524
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14535.627
  • 30 Mar 14465.420
  • 30 Mar 14440.460
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 16 19 -3
  • MHP 2 0 +2
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.172 / 2.174
  • %99,9
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %57
    270.277 oy
  • %26,1
    123.968 oy
  • %15,5
    73.345 oy
  • %0,4
    1.780 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • %57
    270.277 oy
  • %26,1
    123.968 oy
  • %15,5
    73.345 oy
  • %0,4
    1.780 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,3
    1.334 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    903 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.334 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    903 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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