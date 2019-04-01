31 Mart 2019 Ordu Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Hilmi Güler
AK Parti
%57
270.277 oy
İdris Naim Şahin
SP
%26,1
123.968 oy
Diğer
%17
80.279 oy
Ordu İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.172 / 2.174
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Hilmi Güler AK Parti
- İdris Naim Şahin SP
- Mustafa Adıgüzel CHP
- Aydın Ergün DSP
- Fahri Özgen BTP
- Katılım oranı % 85,6
- Toplam seçmen581.656
- Kullanılan oy497.375
- Geçerli oy474.524
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14535.627
- 30 Mar 14465.420
- 30 Mar 14440.460
- Açılan sandık
- 2.172 / 2.174
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Hilmi Güler AK Parti
- İdris Naim Şahin SP
- Mustafa Adıgüzel CHP
- Aydın Ergün DSP
- Fahri Özgen BTP
- Katılım oranı % 85,6
- Toplam seçmen581.656
- Kullanılan oy497.375
- Geçerli oy474.524
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14535.627
- 30 Mar 14465.420
- 30 Mar 14440.460
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Akkuş AK Parti %61,8 AK Parti %51,1
- Altınordu AK Parti %50,6 AK Parti %45
- Aybastı AK Parti %61 AK Parti %57,2
- Çamaş MHP %53,3 AK Parti %52
- Çatalpınar AK Parti %66,7 AK Parti %57,8
- Çaybaşı AK Parti %52,6 AK Parti %63,8
- Fatsa AK Parti %60,3 AK Parti %52,4
- Gölköy AK Parti %57,7 AK Parti %46,5
- Gülyalı CHP %50 AK Parti %55,2
- Gürgentepe AK Parti %51,6 AK Parti %52,4
- İkizce MHP %74,4 AK Parti %43,8
- Kabadüz AK Parti %67,2 AK Parti %70,8
- Kabataş AK Parti %53 AK Parti %58,6
- Korgan AK Parti %52,7 AK Parti %52,7
- Kumru AK Parti %75,6 AK Parti %61,4
- Mesudiye AK Parti %72,5 AK Parti %54,2
- Perşembe AK Parti %53,4 AK Parti %43,6
- Ulubey AK Parti %51,5 AK Parti %48,7
- Ünye AK Parti %58,4 AK Parti %58,1
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 16 19 -3
- MHP 2 0 +2
- CHP 1 0 +1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akkuş İsa Demirci % 100 % 61,8 % 0 % 33,3 % 0 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akkuş İsa Demirci % 100 % 61,82 % 0 % 33,31 % 0 % 0 % 3,82 SP
- Akkuş (30 Mar 14) İsa Demirci % 51,12 % 13,09 % 21,34 % 0 % 0 % 12 DSP
- Altınordu Aşkın Tören % 100 % 50,6 % 0 % 42,8 % 0 % 0 % 5,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınordu Aşkın Tören % 100 % 50,57 % 0 % 42,77 % 0 % 0 % 5,72 SP
- Altınordu (30 Mar 14) Engin Tekintaş % 44,98 % 25,07 % 27,7 % 0 % 0 % 0,59 BBP
- Aybastı Beytullah Geçtan % 100 % 61 % 0 % 28,2 % 9 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aybastı Beytullah Geçtan % 100 % 61,03 % 0 % 28,19 % 9,04 % 0 % 1,18 SP
- Aybastı (30 Mar 14) İzzet Gündoğar % 57,17 % 12,35 % 28,49 % 0 % 0 % 1,26 SP
- Çamaş Mahmut Ayparçası % 100 % 0 % 53,3 % 31,8 % 7,2 % 0 % 4,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamaş Mahmut Ayparçası % 100 % 0 % 53,29 % 31,77 % 7,17 % 0 % 4,18 BBP
- Çamaş (30 Mar 14) Alahitdin Giden % 51,99 % 25,65 % 21,2 % 0 % 0 % 0,81 SP
- Çatalpınar Ahmet Türe % 100 % 66,7 % 0 % 2 % 0 % 0 % 26,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çatalpınar Ahmet Türe % 100 % 66,71 % 0 % 1,99 % 0 % 0 % 26,14 BBP
- Çatalpınar (30 Mar 14) Ahmet Türe % 57,8 % 1,56 % 1,66 % 0 % 0 % 38,4 SP
- Çaybaşı Hüseyin Semiz % 100 % 52,6 % 0 % 1,6 % 0 % 0 % 42,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çaybaşı Hüseyin Semiz % 100 % 52,64 % 0 % 1,62 % 0 % 0 % 42,51 BBP
- Çaybaşı (30 Mar 14) İsmet Yanık % 63,76 % 32,78 % 2,29 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Fatsa İbrahim Etem Kibar % 100 % 60,3 % 0 % 29 % 0 % 0 % 7,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fatsa İbrahim Etem Kibar % 100 % 60,28 % 0 % 28,98 % 0 % 0 % 7,49 SP
- Fatsa (30 Mar 14) Hüseyin Anlayan % 52,37 % 28,62 % 16,69 % 0 % 0 % 1,18 SP
- Gölköy Fikri Uludağ % 100 % 57,7 % 0 % 38,5 % 0 % 0 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölköy Fikri Uludağ % 100 % 57,71 % 0 % 38,48 % 0 % 0 % 3,19 SP
- Gölköy (30 Mar 14) Ali Kemal Mert % 46,53 % 31,87 % 19,66 % 0 % 0 % 1,11 SP
- Gülyalı Ulaş Tepe % 100 % 47,9 % 0 % 50 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülyalı Ulaş Tepe % 100 % 47,91 % 0 % 50,03 % 0 % 0 % 1,84 SP
- Gülyalı (30 Mar 14) Talip Şen % 55,16 % 8,79 % 34,6 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Gürgentepe Yaşar Şahin % 100 % 51,6 % 0 % 45,8 % 0 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gürgentepe Yaşar Şahin % 100 % 51,57 % 0 % 45,84 % 0 % 0 % 2,24 SP
- Gürgentepe (30 Mar 14) Yener Yalçınkaya % 52,41 % 2,14 % 44,46 % 0 % 0 % 0,3 SP
- İkizce Osman Kaygı % 100 % 0 % 74,4 % 20,1 % 0 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İkizce Osman Kaygı % 100 % 0 % 74,38 % 20,06 % 0 % 0 % 4,19 SP
- İkizce (30 Mar 14) Bahri Söğüt % 43,81 % 33,22 % 21,04 % 0 % 0 % 0,97 SP
- Kabadüz Yener Kaya % 100 % 67,2 % 0 % 0 % 29,3 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kabadüz Yener Kaya % 100 % 67,24 % 0 % 0 % 29,28 % 0 % 2,46 SP
- Kabadüz (30 Mar 14) Yener Kaya % 70,76 % 20,71 % 7,76 % 0 % 0 % 0,3 SP
- Kabataş Yakup Yılmaz % 100 % 53 % 0 % 0 % 44,8 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kabataş Yakup Yılmaz % 100 % 53 % 0 % 0 % 44,76 % 0 % 1,83 SP
- Kabataş (30 Mar 14) Yakup Yılmaz % 58,64 % 4,64 % 34,54 % 0 % 0 % 1,66 SP
- Korgan Tuncay Kiraz % 100 % 52,7 % 0 % 0 % 1,9 % 0 % 41,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Korgan Tuncay Kiraz % 100 % 52,73 % 0 % 0 % 1,85 % 0 % 41,14 BBP
- Korgan (30 Mar 14) Tuncay Kiraz % 52,67 % 9,13 % 24,14 % 0 % 0 % 12,16 BBP
- Kumru Yusuf Yalçuva % 100 % 75,6 % 0 % 17,5 % 0 % 0 % 6,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kumru Yusuf Yalçuva % 100 % 75,56 % 0 % 17,51 % 0 % 0 % 6,45 SP
- Kumru (30 Mar 14) Günan Murat Hatipoğlu % 61,42 % 23,85 % 10,35 % 0 % 0 % 3,49 SP
- Mesudiye İsa Gül % 100 % 72,5 % 0 % 19,9 % 0 % 0 % 4,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mesudiye İsa Gül % 100 % 72,53 % 0 % 19,88 % 0 % 0 % 4,47 SP
- Mesudiye (30 Mar 14) İsa Gül % 54,19 % 8,79 % 34,3 % 0 % 0 % 1,23 SP
- Perşembe Mustafa Sayım Tandoğan % 99,2 % 53,4 % 0 % 40,9 % 0 % 0 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Perşembe Mustafa Sayım Tandoğan % 99,2 % 53,35 % 0 % 40,92 % 0 % 0 % 3,49 SP
- Perşembe (30 Mar 14) Kemal Bahtiyar % 43,55 % 25,39 % 29,79 % 0 % 0 % 0,52 SP
- Ulubey İsa Türkcan % 100 % 51,5 % 0 % 29 % 0 % 0 % 15,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulubey İsa Türkcan % 100 % 51,48 % 0 % 28,96 % 0 % 0 % 15,11 Bağımsız
- Ulubey (30 Mar 14) İsa Türkcan % 48,72 % 15,2 % 34,49 % 0 % 0 % 0,79 SP
- Ünye Hüseyin Tavlı % 99,7 % 58,4 % 0 % 0 % 17,1 % 0 % 22,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ünye Hüseyin Tavlı % 99,7 % 58,41 % 0 % 0 % 17,08 % 0 % 22,25 SP
- Ünye (30 Mar 14) Ahmet Çamyar % 58,13 % 20,65 % 18,12 % 0 % 0 % 1,78 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.172 / 2.174
- %99,9
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