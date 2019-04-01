31 Mart 2019 İkizce Yerel Seçim Sonuçları
Osman Kaygı
MHP
%74,4
8.035 oy
Mustafa Kaynar
CHP
%20,1
2.167 oy
Diğer
%6
600 oy
Ordu - İkizce İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 58 / 58
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Osman Kaygı MHP
- Mustafa Kaynar CHP
- Erol Kışla SP
- Osman Özkan BBP
- Muammer Belen BTP
- Katılım oranı % 91,7
- Toplam seçmen12.624
- Kullanılan oy11.582
- Geçerli oy10.802
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1411.935
- 30 Mar 1410.967
- 30 Mar 1410.323
- Açılan sandık
- 58 / 58
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Osman Kaygı MHP
- Mustafa Kaynar CHP
- Erol Kışla SP
- Osman Özkan BBP
- Muammer Belen BTP
- Katılım oranı % 91,7
- Toplam seçmen12.624
- Kullanılan oy11.582
- Geçerli oy10.802
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1411.935
- 30 Mar 1410.967
- 30 Mar 1410.323
İkizce Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 58 / 58
- %100
Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akkuş İsa Demirci % 100 % 60,8 % 0 % 31,4 % 0 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akkuş İsa Demirci % 100 % 60,76 % 0 % 31,38 % 0 % 0 % 3,63 SP
- Akkuş (30 Mar 14) % 51,12 % 13,09 % 21,34 % 0 % 0 % 12 DSP
- Altınordu Aşkın Tören % 100 % 50,4 % 0 % 42,1 % 0 % 0 % 6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınordu Aşkın Tören % 100 % 50,4 % 0 % 42,06 % 0 % 0 % 5,99 SP
- Altınordu (30 Mar 14) % 44,98 % 25,07 % 27,7 % 0 % 0 % 0,59 BBP
- Aybastı Beytullah Geçtan % 100 % 61 % 0 % 28,2 % 9 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aybastı Beytullah Geçtan % 100 % 61,03 % 0 % 28,19 % 9,04 % 0 % 1,18 SP
- Aybastı (30 Mar 14) % 57,17 % 12,35 % 28,49 % 0 % 0 % 1,26 SP
- Çamaş Mahmut Ayparçası % 100 % 0 % 53,3 % 31,8 % 7,2 % 0 % 4,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamaş Mahmut Ayparçası % 100 % 0 % 53,29 % 31,77 % 7,17 % 0 % 4,18 BBP
- Çamaş (30 Mar 14) % 51,99 % 25,65 % 21,2 % 0 % 0 % 0,81 SP
- Çatalpınar Ahmet Türe % 100 % 66,7 % 0 % 2 % 0 % 0 % 26,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çatalpınar Ahmet Türe % 100 % 66,71 % 0 % 1,99 % 0 % 0 % 26,14 BBP
- Çatalpınar (30 Mar 14) % 57,8 % 1,56 % 1,66 % 0 % 0 % 38,4 SP
- Çaybaşı Hüseyin Semiz % 100 % 52,6 % 0 % 1,6 % 0 % 0 % 42,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çaybaşı Hüseyin Semiz % 100 % 52,64 % 0 % 1,62 % 0 % 0 % 42,51 BBP
- Çaybaşı (30 Mar 14) % 63,76 % 32,78 % 2,29 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Fatsa İbrahim Etem Kibar % 100 % 60,3 % 0 % 29 % 0 % 0 % 7,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fatsa İbrahim Etem Kibar % 100 % 60,28 % 0 % 28,98 % 0 % 0 % 7,49 SP
- Fatsa (30 Mar 14) % 52,37 % 28,62 % 16,69 % 0 % 0 % 1,18 SP
- Gölköy Fikri Uludağ % 100 % 57,7 % 0 % 38,5 % 0 % 0 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölköy Fikri Uludağ % 100 % 57,71 % 0 % 38,48 % 0 % 0 % 3,19 SP
- Gölköy (30 Mar 14) % 46,53 % 31,87 % 19,66 % 0 % 0 % 1,11 SP
- Gülyalı Ulaş Tepe % 100 % 47,9 % 0 % 50 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülyalı Ulaş Tepe % 100 % 47,91 % 0 % 50,03 % 0 % 0 % 1,84 SP
- Gülyalı (30 Mar 14) % 55,16 % 8,79 % 34,6 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Gürgentepe Yaşar Şahin % 90,6 % 50,4 % 0 % 47,4 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gürgentepe Yaşar Şahin % 90,6 % 50,4 % 0 % 47,45 % 0 % 0 % 1,88 SP
- Gürgentepe (30 Mar 14) % 52,41 % 2,14 % 44,46 % 0 % 0 % 0,3 SP
- İkizce Osman Kaygı % 100 % 0 % 74,4 % 20,1 % 0 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İkizce Osman Kaygı % 100 % 0 % 74,38 % 20,06 % 0 % 0 % 4,19 SP
- İkizce (30 Mar 14) % 43,81 % 33,22 % 21,04 % 0 % 0 % 0,97 SP
- Kabadüz Yener Kaya % 100 % 67 % 0 % 0 % 29,2 % 0 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kabadüz Yener Kaya % 100 % 67,02 % 0 % 0 % 29,18 % 0 % 2,44 SP
- Kabadüz (30 Mar 14) % 70,76 % 20,71 % 7,76 % 0 % 0 % 0,3 SP
- Kabataş Yakup Yılmaz % 100 % 53 % 0 % 0 % 44,8 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kabataş Yakup Yılmaz % 100 % 53 % 0 % 0 % 44,76 % 0 % 1,83 SP
- Kabataş (30 Mar 14) % 58,64 % 4,64 % 34,54 % 0 % 0 % 1,66 SP
- Korgan Tuncay Kiraz % 100 % 52,4 % 0 % 0 % 2,4 % 0 % 41 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Korgan Tuncay Kiraz % 100 % 52,36 % 0 % 0 % 2,4 % 0 % 40,95 BBP
- Korgan (30 Mar 14) % 52,67 % 9,13 % 24,14 % 0 % 0 % 12,16 BBP
- Kumru Yusuf Yalçuva % 100 % 75,6 % 0 % 17,5 % 0 % 0 % 6,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kumru Yusuf Yalçuva % 100 % 75,56 % 0 % 17,51 % 0 % 0 % 6,45 SP
- Kumru (30 Mar 14) % 61,42 % 23,85 % 10,35 % 0 % 0 % 3,49 SP
- Mesudiye İsa Gül % 100 % 72,5 % 0 % 19,9 % 0 % 0 % 4,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mesudiye İsa Gül % 100 % 72,52 % 0 % 19,9 % 0 % 0 % 4,69 SP
- Mesudiye (30 Mar 14) % 54,19 % 8,79 % 34,3 % 0 % 0 % 1,23 SP
- Perşembe Mustafa Sayım Tandoğan % 100 % 53,3 % 0 % 40,9 % 0 % 0 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Perşembe Mustafa Sayım Tandoğan % 100 % 53,34 % 0 % 40,93 % 0 % 0 % 3,49 SP
- Perşembe (30 Mar 14) % 43,55 % 25,39 % 29,79 % 0 % 0 % 0,52 SP
- Ulubey İsa Türkcan % 100 % 51,7 % 0 % 29,1 % 0 % 0 % 14,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulubey İsa Türkcan % 100 % 51,69 % 0 % 29,08 % 0 % 0 % 14,85 Bağımsız
- Ulubey (30 Mar 14) % 48,72 % 15,2 % 34,49 % 0 % 0 % 0,79 SP
- Ünye Hüseyin Tavlı % 99,5 % 58,4 % 0 % 0 % 17,1 % 0 % 22,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ünye Hüseyin Tavlı % 99,5 % 58,43 % 0 % 0 % 17,12 % 0 % 22,21 SP
- Ünye (30 Mar 14) % 58,13 % 20,65 % 18,12 % 0 % 0 % 1,78 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.164 / 2.174
- %99,5
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