Seçim Ordu Ulubey Seçim Sonuçları – Ulubey Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ulubey Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsa Türkcan
İsa Türkcan
AK Parti
%51,7
9.951 oy
Kani Ergün
Kani Ergün
CHP
%29,1
5.598 oy
Diğer
%19
3.704 oy
Ordu - Ulubey İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,7
  • %29,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %19,2
  • %51,7
  • %29,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %19,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
  • %34,5
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %48,7
  • %34,5
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Türkcan AK Parti
  • Kani Ergün CHP
  • Alparslan Çalışkan Bağımsız
  • Ümit Akdeniz SP
  • Nazmi Genç Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen22.393
  • Kullanılan oy20.354
  • Geçerli oy19.253
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.574
  • 30 Mar 1416.140
  • 30 Mar 1415.202
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulubey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,7
  • %51,7
  • %0
  • %51,7
  • %51,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,1
  • %29,1
  • %0
  • %29,1
  • %29,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Türkcan AK Parti
  • Kani Ergün CHP
  • Alparslan Çalışkan Bağımsız
  • Ümit Akdeniz SP
  • Nazmi Genç Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen22.393
  • Kullanılan oy20.354
  • Geçerli oy19.253
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.574
  • 30 Mar 1416.140
  • 30 Mar 1415.202
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulubey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ulubey Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %51,7
    9.951 oy
  • %29,1
    5.598 oy
  • %14,8
    2.859 oy
  • %2,7
    527 oy
  • %1,2
    225 oy
  • %51,7
    9.951 oy
  • %29,1
    5.598 oy
  • %14,8
    2.859 oy
  • %2,7
    527 oy
  • %1,2
    225 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
    7.406 oy
  • %34,5
    5.243 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    120 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %48,7
    7.406 oy
  • %34,5
    5.243 oy
  • %0
  • %0,8
    120 oy
  • %0,2
    38 oy
  • VP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,5
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    93 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    2.310 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0
  • %15,2
    2.310 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    35 oy
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    50 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.164 / 2.174
  • %99,5
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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