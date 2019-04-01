Seçim Ordu Gölköy Seçim Sonuçları – Gölköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gölköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fikri Uludağ
Fikri Uludağ
AK Parti
%57,7
10.956 oy
Cengiz Sarıyer
CHP
%38,5
7.305 oy
Diğer
%4
724 oy
Ordu - Gölköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,7
  • %38,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %57,7
  • %38,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
  • %19,7
  • %31,9
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %46,5
  • %19,7
  • %31,9
  • %0
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fikri Uludağ AK Parti
  • Cengiz Sarıyer CHP
  • İsmail Tok SP
  • Ergin İlhan BTP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen23.918
  • Kullanılan oy20.662
  • Geçerli oy18.985
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.224
  • 30 Mar 1420.159
  • 30 Mar 1418.350
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,7
  • %57,7
  • %0
  • %57,7
  • %57,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,5
  • %38,5
  • %0
  • %38,5
  • %38,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fikri Uludağ AK Parti
  • Cengiz Sarıyer CHP
  • İsmail Tok SP
  • Ergin İlhan BTP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen23.918
  • Kullanılan oy20.662
  • Geçerli oy18.985
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.224
  • 30 Mar 1420.159
  • 30 Mar 1418.350
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gölköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %57,7
    10.956 oy
  • %38,5
    7.305 oy
  • %3,2
    605 oy
  • %0,6
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,7
    10.956 oy
  • %38,5
    7.305 oy
  • %3,2
    605 oy
  • %0,6
    119 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    8.539 oy
  • %19,7
    3.607 oy
  • %1,1
    204 oy
  • %0,5
    90 oy
  • %31,9
    5.849 oy
  • %46,5
    8.539 oy
  • %19,7
    3.607 oy
  • %1,1
    204 oy
  • %0,5
    90 oy
  • %31,9
    5.849 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    61 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.164 / 2.174
  • %99,5
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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