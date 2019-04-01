31 Mart 2019 Kilis Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Abdi Bulut
AK Parti
%47,3
23.538 oy
Ömer Yabancı
MHP
%32,6
16.224 oy
Diğer
%20
10.040 oy
Kilis İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 213 / 213
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Abdi Bulut AK Parti
- Ömer Yabancı MHP
- Ahmet Nalçacıoğlu İYİ Parti
- Şerif Karakurt SP
- Alaiddin Özkar BTP
- Katılım oranı % 82,5
- Toplam seçmen62.657
- Kullanılan oy51.676
- Geçerli oy49.802
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1454.269
- 30 Mar 1447.828
- 30 Mar 1446.173
- Açılan sandık
- 213 / 213
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Abdi Bulut AK Parti
- Ömer Yabancı MHP
- Ahmet Nalçacıoğlu İYİ Parti
- Şerif Karakurt SP
- Alaiddin Özkar BTP
- Katılım oranı % 82,5
- Toplam seçmen62.657
- Kullanılan oy51.676
- Geçerli oy49.802
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1454.269
- 30 Mar 1447.828
- 30 Mar 1446.173
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 4 3 +1
- MHP 0 0 0
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Kilis İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kilis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elbeyli Süleyman Şimşek % 100 % 51,5 % 46,9 % 1,1 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elbeyli Süleyman Şimşek % 100 % 51,55 % 46,9 % 1,14 % 0 % 0 % 0,24 BTP
- Elbeyli (30 Mar 14) Süleyman Şimşek % 50 % 42,4 % 6,73 % 0 % 0 % 0,48 SP
- Merkez Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,3 % 32,6 % 0 % 16,9 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,26 % 32,58 % 0 % 16,87 % 0 % 2,1 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 50,82 % 39,56 % 3,05 % 0 % 0 % 2,68 BBP
- Musabeyli Ayhan Yılmaz % 100 % 50,7 % 49 % 0 % 0,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Musabeyli Ayhan Yılmaz % 100 % 50,72 % 48,96 % 0 % 0,16 % 0 % 0,16 SP
- Musabeyli (30 Mar 14) Ayhan Yılmaz % 49,68 % 1,3 % 1,08 % 0 % 0 % 47,52 BTP
- Polateli Hakkı Çelik % 100 % 55,3 % 1,7 % 42,9 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Polateli Hakkı Çelik % 100 % 55,27 % 1,68 % 42,9 % 0 % 0 % 0,15 BTP
- Polateli (30 Mar 14) Hakkı Çelik % 42,16 % 27,35 % 30,31 % 0 % 0 % 0,17 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kilis Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 213 / 213
- %100
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