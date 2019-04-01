31 Mart 2019 Siirt Yerel Seçim Sonuçları
Berivan Helen Işık
HDP
%48,3
33.170 oy
Ali İlbaş
AK Parti
%46
31.594 oy
Diğer
%6
3.862 oy
Siirt İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 267 / 268
- %99,6
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Berivan Helen Işık HDP
- Ali İlbaş AK Parti
- Şakir Sula CHP
- Ahmet Özgür İYİ Parti
- Seyfettin Kol SP
- Katılım oranı % 82,8
- Toplam seçmen87.793
- Kullanılan oy72.598
- Geçerli oy68.626
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1474.207
- 30 Mar 1464.961
- 30 Mar 1462.419
- Açılan sandık
- 267 / 268
- %99,6
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Berivan Helen Işık HDP
- Ali İlbaş AK Parti
- Şakir Sula CHP
- Ahmet Özgür İYİ Parti
- Seyfettin Kol SP
- Katılım oranı % 82,8
- Toplam seçmen87.793
- Kullanılan oy72.598
- Geçerli oy68.626
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1474.207
- 30 Mar 1464.961
- 30 Mar 1462.419
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Atabağı - %0 BDP %56,6
- Baykan HDP %27,7 BDP %55,6
- Beğendik - %0 - %0
- Eruh AK Parti %64,8 BDP %52,4
- Gökçebağ - %0 - %0
- Kayabağlar - %0 BDP %68,8
- Kurtalan HDP %50,1 AK Parti %53,6
- Merkez HDP %48,3 BDP %49,4
- Pervari AK Parti %56,8 AK Parti %45,8
- Şirvan AK Parti %52,3 AK Parti %52
- Tillo AK Parti %54,1 AK Parti %50,9
- Veyselkarani - %0 BDP %39,4
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 4 4 0
- MHP 0 0 0
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 3 5 -2
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Atabağı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Atabağı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Atabağı (30 Mar 14) Muammer Canbulat % 42,38 % 0 % 0 % 0 % 56,55 % 0,31 SP
- Baykan Remzi Sarsılmaz % 100 % 27,1 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 27,7 % 21,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Baykan Remzi Sarsılmaz % 100 % 27,09 % 0,49 % 0,25 % 0,28 % 27,67 % 21,59 Bağımsız
- Baykan (30 Mar 14) Ali Aydin % 41,25 % 0,47 % 0,87 % 0 % 55,56 % 0,87 BTP
- Beğendik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beğendik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Beğendik (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Eruh Cevher Çiftçi % 100 % 64,8 % 0 % 0 % 1,8 % 32,6 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eruh Cevher Çiftçi % 100 % 64,76 % 0 % 0 % 1,8 % 32,61 % 0,45 SP
- Eruh (30 Mar 14) Hüseyin Kılıç % 41,66 % 1,25 % 1,5 % 0 % 52,37 % 2,81 HÜDA-PAR
- Gökçebağ % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gökçebağ % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gökçebağ (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kayabağlar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kayabağlar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kayabağlar (30 Mar 14) Şemsettin Pektaş % 30,21 % 0,44 % 0 % 0 % 68,76 % 0,59 SP
- Kurtalan Baran Akgül % 100 % 45,8 % 0,7 % 2,3 % 0,6 % 50,1 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kurtalan Baran Akgül % 100 % 45,75 % 0,66 % 2,3 % 0,56 % 50,08 % 0,53 SP
- Kurtalan (30 Mar 14) Nevzat Karaatay % 53,61 % 0,59 % 0,71 % 0 % 43,57 % 1,05 SP
- Merkez Berivan Helen Işık % 99,6 % 46 % 0 % 1,9 % 1,5 % 48,3 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Berivan Helen Işık % 99,6 % 46,04 % 0 % 1,94 % 1,47 % 48,33 % 1,46 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 42,08 % 0,59 % 0,55 % 0 % 49,42 % 4,32 BBP
- Pervari Teyyar Özcan % 100 % 56,8 % 0 % 2,4 % 40,3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pervari Teyyar Özcan % 100 % 56,82 % 0 % 2,43 % 40,29 % 0 % 0,26 SP
- Pervari (30 Mar 14) Teyyar Özcan % 45,81 % 1,26 % 21,68 % 0 % 30,7 % 0,55 SP
- Şirvan Necat Cellek % 100 % 52,3 % 0,9 % 1,7 % 1,7 % 0 % 43,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şirvan Necat Cellek % 100 % 52,32 % 0,92 % 1,73 % 1,68 % 0 % 43,1 SP
- Şirvan (30 Mar 14) Necat Cellek % 52,02 % 0,73 % 0,79 % 0 % 45,51 % 0,96 SP
- Tillo İdham Aydın % 100 % 54,1 % 0,6 % 0 % 0,5 % 0 % 43,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tillo İdham Aydın % 100 % 54,07 % 0,62 % 0 % 0,54 % 0 % 43,68 Bağımsız
- Tillo (30 Mar 14) Mehmet Mesut Memduhoğlu % 50,91 % 0,3 % 0 % 0 % 9,58 % 38,51 SP
- Veyselkarani % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Veyselkarani % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Veyselkarani (30 Mar 14) Enes Cengiz % 13,62 % 0 % 13,25 % 0 % 39,41 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 267 / 268
- %99,6
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi