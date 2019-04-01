Seçim Siirt Eruh Seçim Sonuçları – Eruh Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eruh Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cevher Çiftçi
Cevher Çiftçi
AK Parti
%64,8
3.304 oy
Celile Babaoğlu
HDP
%32,6
1.664 oy
Diğer
%2
134 oy
Siirt - Eruh İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %64,8
  • %32,6
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %64,8
  • %32,6
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
  • %52,4
  • %0
  • %1,3
  • %1,5
  • %3,2
  • %41,7
  • %52,4
  • %0
  • %1,3
  • %1,5
  • %3,2
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cevher Çiftçi AK Parti
  • Celile Babaoğlu HDP
  • Resul Güneş İYİ Parti
  • Mehmet Muhdi Dağtekin SP
  • Nimet Say Özçelik BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen6.434
  • Kullanılan oy5.387
  • Geçerli oy5.102
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.774
  • 30 Mar 144.298
  • 30 Mar 143.989
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eruh Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,8
  • %64,8
  • %0
  • %64,8
  • %64,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %32,6
  • %0
  • %32,6
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cevher Çiftçi AK Parti
  • Celile Babaoğlu HDP
  • Resul Güneş İYİ Parti
  • Mehmet Muhdi Dağtekin SP
  • Nimet Say Özçelik BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen6.434
  • Kullanılan oy5.387
  • Geçerli oy5.102
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.774
  • 30 Mar 144.298
  • 30 Mar 143.989
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eruh Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eruh Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %64,8
    3.304 oy
  • %32,6
    1.664 oy
  • %1,8
    92 oy
  • %0,5
    23 oy
  • %0,4
    19 oy
  • %64,8
    3.304 oy
  • %32,6
    1.664 oy
  • %1,8
    92 oy
  • %0,5
    23 oy
  • %0,4
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    1.662 oy
  • %52,4
    2.089 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    1.662 oy
  • %52,4
    2.089 oy
  • %0
  • %0,4
    16 oy
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    50 oy
  • %1,5
    60 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    50 oy
  • %1,5
    60 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %47,9
    32.926 oy
  • %46
    31.603 oy
  • %2
    1.404 oy
  • %1,5
    1.005 oy
  • %1,4
    988 oy
  • %47,9
    32.926 oy
  • %46
    31.603 oy
  • %2
    1.404 oy
  • %1,5
    1.005 oy
  • %1,4
    988 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    470 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    3 oy
  • %0,7
    470 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    369 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    369 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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