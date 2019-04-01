31 Mart 2019 Tillo Yerel Seçim Sonuçları
İdham Aydın
AK Parti
%54,1
697 oy
Mehmet Emin Aydın
Bağımsız
%41,4
534 oy
Diğer
%5
58 oy
Siirt - Tillo İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 5 / 5
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İdham Aydın AK Parti
- Mehmet Emin Aydın Bağımsız
- Selahattin Arslanbuğul Bağımsız
- Gülsüm Gebel BTP
- Fırat Çokan MHP
- Katılım oranı % 88,2
- Toplam seçmen1.504
- Kullanılan oy1.327
- Geçerli oy1.289
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.306
- 30 Mar 141.028
- 30 Mar 14992
- Açılan sandık
- 5 / 5
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İdham Aydın AK Parti
- Mehmet Emin Aydın Bağımsız
- Selahattin Arslanbuğul Bağımsız
- Gülsüm Gebel BTP
- Fırat Çokan MHP
- Katılım oranı % 88,2
- Toplam seçmen1.504
- Kullanılan oy1.327
- Geçerli oy1.289
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.306
- 30 Mar 141.028
- 30 Mar 14992
Tillo Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 5 / 5
- %100
Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Baykan Remzi Sarsılmaz % 100 % 27,1 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 27,7 % 21,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Baykan Remzi Sarsılmaz % 100 % 27,09 % 0,49 % 0,25 % 0,28 % 27,67 % 21,59 Bağımsız
- Baykan (30 Mar 14) % 41,25 % 0,47 % 0,87 % 0 % 55,56 % 0,87 BTP
- Eruh Cevher Çiftçi % 100 % 64,8 % 0 % 0 % 1,8 % 32,6 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eruh Cevher Çiftçi % 100 % 64,76 % 0 % 0 % 1,8 % 32,61 % 0,45 SP
- Eruh (30 Mar 14) % 41,66 % 1,25 % 1,5 % 0 % 52,37 % 2,81 HÜDA-PAR
- Kurtalan Baran Akgül % 100 % 45,8 % 0,7 % 2,3 % 0,6 % 50,1 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kurtalan Baran Akgül % 100 % 45,75 % 0,66 % 2,3 % 0,56 % 50,08 % 0,53 SP
- Kurtalan (30 Mar 14) % 53,61 % 0,59 % 0,71 % 0 % 43,57 % 1,05 SP
- Merkez Berivan Helen Işık % 99,6 % 46 % 0 % 1,9 % 1,5 % 48,3 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Berivan Helen Işık % 99,6 % 46,04 % 0 % 1,94 % 1,47 % 48,33 % 1,46 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 42,08 % 0,59 % 0,55 % 0 % 49,42 % 4,32 BBP
- Pervari Teyyar Özcan % 100 % 56,8 % 0 % 2,4 % 40,3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pervari Teyyar Özcan % 100 % 56,82 % 0 % 2,43 % 40,29 % 0 % 0,26 SP
- Pervari (30 Mar 14) % 45,81 % 1,26 % 21,68 % 0 % 30,7 % 0,55 SP
- Şirvan Necat Cellek % 100 % 52,3 % 0,9 % 1,7 % 1,7 % 0 % 43,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şirvan Necat Cellek % 100 % 52,32 % 0,92 % 1,73 % 1,68 % 0 % 43,1 SP
- Şirvan (30 Mar 14) % 52,02 % 0,73 % 0,79 % 0 % 45,51 % 0,96 SP
- Tillo İdham Aydın % 100 % 54,1 % 0,6 % 0 % 0,5 % 0 % 43,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tillo İdham Aydın % 100 % 54,07 % 0,62 % 0 % 0,54 % 0 % 43,68 Bağımsız
- Tillo (30 Mar 14) % 50,91 % 0,3 % 0 % 0 % 9,58 % 38,51 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 267 / 268
- %99,6
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