Seçim Siirt Pervari Seçim Sonuçları – Pervari Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pervari Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Teyyar Özcan
Teyyar Özcan
AK Parti
%56,8
1.987 oy
İsmail Bilen
İsmail Bilen
İYİ Parti
%40,3
1.409 oy
Diğer
%3
101 oy
Siirt - Pervari İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %56,8
  • %40,3
  • %2,4
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %56,8
  • %40,3
  • %2,4
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
  • %0
  • %21,7
  • %1,3
  • %30,7
  • %0,6
  • %45,8
  • %0
  • %21,7
  • %1,3
  • %30,7
  • %0,6
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Teyyar Özcan AK Parti
  • İsmail Bilen İYİ Parti
  • Şevket Beytekin CHP
  • Süleyman Boyraz SP
  • Bilal Kılıç BTP
  • Katılım oranı % 92,1
  • Toplam seçmen4.020
  • Kullanılan oy3.701
  • Geçerli oy3.497
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.072
  • 30 Mar 142.841
  • 30 Mar 142.707
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pervari Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,8
  • %56,8
  • %0
  • %56,8
  • %56,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,7
  • %40,3
  • %2,4
  • %42,7
  • %40,3
  • %2,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Teyyar Özcan AK Parti
  • İsmail Bilen İYİ Parti
  • Şevket Beytekin CHP
  • Süleyman Boyraz SP
  • Bilal Kılıç BTP
  • Katılım oranı % 92,1
  • Toplam seçmen4.020
  • Kullanılan oy3.701
  • Geçerli oy3.497
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.072
  • 30 Mar 142.841
  • 30 Mar 142.707
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pervari Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pervari Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %56,8
    1.987 oy
  • %40,3
    1.409 oy
  • %2,4
    85 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %56,8
    1.987 oy
  • %40,3
    1.409 oy
  • %2,4
    85 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    1.240 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,7
    587 oy
  • %0,6
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,8
    1.240 oy
  • %0
  • %21,7
    587 oy
  • %0,6
    15 oy
  • %0
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    34 oy
  • %30,7
    831 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    34 oy
  • %30,7
    831 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 267 / 268
  • %99,6
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %48,3
    33.170 oy
  • %46
    31.594 oy
  • %1,9
    1.328 oy
  • %1,5
    1.008 oy
  • %1,5
    1.002 oy
  • %48,3
    33.170 oy
  • %46
    31.594 oy
  • %1,9
    1.328 oy
  • %1,5
    1.008 oy
  • %1,5
    1.002 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • %0,4
    242 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0,6
    369 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy
  • %0,6
    369 oy
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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