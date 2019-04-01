Seçim Diyarbakır Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Adnan Selçuk Mızraklı
Adnan Selçuk Mızraklı
HDP
%62,8
489.109 oy
Cumali Atilla
Cumali Atilla
AK Parti
%31
241.437 oy
Diğer
%6
47.785 oy
Diyarbakır İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.636 / 3.643
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %62,8
  • %31
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %4,3
  • %62,8
  • %31
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %4,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
  • %35
  • %1,2
  • %0,6
  • %0
  • %8,1
  • %55,1
  • %35
  • %1,2
  • %0,6
  • %0
  • %8,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Selçuk Mızraklı HDP
  • Cumali Atilla AK Parti
  • Fesih Bozan SP
  • Veysi Aghan CHP
  • Sebğatullah Seydaoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen1.049.462
  • Kullanılan oy823.594
  • Geçerli oy778.331
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14923.544
  • 30 Mar 14759.361
  • 30 Mar 14719.514
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.636 / 3.643
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %31
  • %31
  • %0
  • %31
  • %31
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %62,8
  • %0
  • %62,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
2
14
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Selçuk Mızraklı HDP
  • Cumali Atilla AK Parti
  • Fesih Bozan SP
  • Veysi Aghan CHP
  • Sebğatullah Seydaoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen1.049.462
  • Kullanılan oy823.594
  • Geçerli oy778.331
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14923.544
  • 30 Mar 14759.361
  • 30 Mar 14719.514
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 2 0
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 14 15 -1
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.636 / 3.643
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %62,8
    489.109 oy
  • %31
    241.437 oy
  • %2
    15.773 oy
  • %1,8
    14.289 oy
  • %1,3
    10.096 oy
  • %62,8
    489.109 oy
  • %31
    241.437 oy
  • %2
    15.773 oy
  • %1,8
    14.289 oy
  • %1,3
    10.096 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,6
    4.760 oy
  • %0,2
    1.422 oy
  • %0,1
    924 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.760 oy
  • %0,2
    1.422 oy
  • %0,1
    924 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    4.671 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Diyarbakır Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları Diyarbakır İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Diyarbakır Belediye Başkan Adayları