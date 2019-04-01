Seçim Diyarbakır Hani Seçim Sonuçları – Hani Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hani Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Lale
İbrahim Lale
AK Parti
%43
6.044 oy
Cemal Satı
Cemal Satı
HDP
%33,1
4.656 oy
Diğer
%24
3.362 oy
Diyarbakır - Hani İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %43
  • %33,1
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %23
  • %43
  • %33,1
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %23
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
  • %45,8
  • %0,5
  • %0,4
  • %0
  • %16,9
  • %36,5
  • %45,8
  • %0,5
  • %0,4
  • %0
  • %16,9
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Lale AK Parti
  • Cemal Satı HDP
  • Ali Aktay SP
  • Emre Barç CHP
  • Fatıma Zehra Bıyıklı BTP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen19.352
  • Kullanılan oy15.786
  • Geçerli oy14.062
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.367
  • 30 Mar 1414.594
  • 30 Mar 1413.500
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43
  • %43
  • %0
  • %43
  • %43
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,9
  • %0,9
  • %0
  • %0,9
  • %0,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %33,1
  • %0
  • %33,1
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Lale AK Parti
  • Cemal Satı HDP
  • Ali Aktay SP
  • Emre Barç CHP
  • Fatıma Zehra Bıyıklı BTP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen19.352
  • Kullanılan oy15.786
  • Geçerli oy14.062
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.367
  • 30 Mar 1414.594
  • 30 Mar 1413.500
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hani Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • BTP
  • %43
    6.044 oy
  • %33,1
    4.656 oy
  • %22,7
    3.191 oy
  • %0,9
    123 oy
  • %0,3
    48 oy
  • %43
    6.044 oy
  • %33,1
    4.656 oy
  • %22,7
    3.191 oy
  • %0,9
    123 oy
  • %0,3
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
    4.923 oy
  • %45,8
    6.180 oy
  • %9
    1.219 oy
  • %0,5
    69 oy
  • %0,9
    115 oy
  • %36,5
    4.923 oy
  • %45,8
    6.180 oy
  • %9
    1.219 oy
  • %0,5
    69 oy
  • %0,9
    115 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    50 oy
  • %0
  • %0,1
    13 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    102 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    102 oy
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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