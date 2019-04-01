31 Mart 2019 Hani Yerel Seçim Sonuçları
İbrahim Lale
AK Parti
%43
6.044 oy
Cemal Satı
HDP
%33,1
4.656 oy
Diğer
%24
3.362 oy
Diyarbakır - Hani İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 68 / 68
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İbrahim Lale AK Parti
- Cemal Satı HDP
- Ali Aktay SP
- Emre Barç CHP
- Fatıma Zehra Bıyıklı BTP
- Katılım oranı % 81,6
- Toplam seçmen19.352
- Kullanılan oy15.786
- Geçerli oy14.062
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.367
- 30 Mar 1414.594
- 30 Mar 1413.500
- Açılan sandık
- 68 / 68
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İbrahim Lale AK Parti
- Cemal Satı HDP
- Ali Aktay SP
- Emre Barç CHP
- Fatıma Zehra Bıyıklı BTP
- Katılım oranı % 81,6
- Toplam seçmen19.352
- Kullanılan oy15.786
- Geçerli oy14.062
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.367
- 30 Mar 1414.594
- 30 Mar 1413.500
Hani Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 68 / 68
- %100
Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bağlar Zeyyat Ceylan % 100 % 25,5 % 0 % 2,1 % 0 % 70,1 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bağlar Zeyyat Ceylan % 100 % 25,49 % 0 % 2,06 % 0 % 70,12 % 1 SP
- Bağlar (30 Mar 14) % 32,4 % 0,59 % 1,03 % 0 % 58,48 % 4,62 HÜDA-PAR
- Bismil Orhan Ayaz % 100 % 25,8 % 0 % 1,8 % 0 % 71,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bismil Orhan Ayaz % 100 % 25,75 % 0 % 1,82 % 0 % 71,43 % 0,75 SP
- Bismil (30 Mar 14) % 25,14 % 0,34 % 1,41 % 0 % 68,08 % 3,46 HÜDA-PAR
- Çermik Şehmus Karamehmetoğlu % 100 % 40,1 % 0 % 0,6 % 0 % 25,5 % 17,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çermik Şehmus Karamehmetoğlu % 100 % 40,07 % 0 % 0,64 % 0 % 25,54 % 17,41 DSP
- Çermik (30 Mar 14) % 46,59 % 0,2 % 0,84 % 0 % 41,96 % 8,69 HÜDA-PAR
- Çınar Bedri Kaya % 100 % 31,6 % 0 % 0,7 % 0 % 43,1 % 23,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çınar Bedri Kaya % 100 % 31,57 % 0 % 0,73 % 0 % 43,07 % 23,55 SP
- Çınar (30 Mar 14) % 37,6 % 0,13 % 0,28 % 0 % 46,93 % 13,55 HÜDA-PAR
- Çüngüş Ali Suat Akmeşe % 100 % 44,8 % 0 % 1 % 0 % 3,4 % 50,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çüngüş Ali Suat Akmeşe % 100 % 44,83 % 0 % 1,02 % 0 % 3,41 % 50,35 SP
- Çüngüş (30 Mar 14) % 35,34 % 0,26 % 35,12 % 0 % 22,79 % 5,09 HÜDA-PAR
- Dicle Felat Aygören % 100 % 42,3 % 0 % 1 % 0 % 50,9 % 4,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dicle Felat Aygören % 100 % 42,28 % 0 % 1,02 % 0 % 50,86 % 4,2 Bağımsız
- Dicle (30 Mar 14) % 44,79 % 0,43 % 0,24 % 0 % 49,71 % 2,53 HÜDA-PAR
- Eğil Mustafa Akkul % 100 % 43,9 % 0 % 1,3 % 0 % 51,4 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eğil Mustafa Akkul % 100 % 43,85 % 0 % 1,27 % 0 % 51,37 % 1,95 SP
- Eğil (30 Mar 14) % 40,93 % 0,23 % 0,26 % 0 % 52,1 % 3,59 HÜDA-PAR
- Ergani Ahmet Kaya % 100 % 38,7 % 0 % 2,3 % 0 % 57,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ergani Ahmet Kaya % 100 % 38,67 % 0 % 2,34 % 0 % 57,39 % 0,78 SP
- Ergani (30 Mar 14) % 39,78 % 0,67 % 0,9 % 0 % 46,36 % 8,97 HÜDA-PAR
- Hani İbrahim Lale % 100 % 43 % 0 % 0,9 % 0 % 33,1 % 22,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hani İbrahim Lale % 100 % 42,98 % 0 % 0,87 % 0 % 33,11 % 22,69 SP
- Hani (30 Mar 14) % 36,47 % 0,37 % 0,51 % 0 % 45,78 % 9,03 SP
- Hazro Ahmet Çevik % 100 % 45,5 % 0 % 1,3 % 0 % 52,6 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hazro Ahmet Çevik % 100 % 45,46 % 0 % 1,31 % 0 % 52,61 % 0,35 SP
- Hazro (30 Mar 14) % 23,31 % 2,35 % 1,4 % 0 % 67,13 % 4,02 HÜDA-PAR
- Kayapınar Keziban Yılmaz % 95,7 % 28,6 % 0 % 2,1 % 0 % 65,9 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kayapınar Keziban Yılmaz % 95,7 % 28,56 % 0 % 2,1 % 0 % 65,89 % 1,68 SP
- Kayapınar (30 Mar 14) % 34,87 % 0,72 % 1,26 % 0 % 54,6 % 4,41 HÜDA-PAR
- Kocaköy Rojda Nazlier % 100 % 36,6 % 0 % 1,2 % 0 % 61,6 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocaköy Rojda Nazlier % 100 % 36,57 % 0 % 1,23 % 0 % 61,6 % 0,4 SP
- Kocaköy (30 Mar 14) % 20,23 % 0,58 % 0,47 % 0 % 76,55 % 1,22 HÜDA-PAR
- Kulp Mehmet Fatih Taş % 100 % 40,1 % 0 % 1,3 % 0 % 50 % 7,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kulp Mehmet Fatih Taş % 100 % 40,07 % 0 % 1,27 % 0 % 49,97 % 7,57 Bağımsız
- Kulp (30 Mar 14) % 37,11 % 0,81 % 0,44 % 0 % 58,36 % 1,09 HÜDA-PAR
- Lice Tarık Mercan % 100 % 19,8 % 0 % 1,9 % 0 % 77,7 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Lice Tarık Mercan % 100 % 19,78 % 0 % 1,88 % 0 % 77,73 % 0,31 SP
- Lice (30 Mar 14) % 7,96 % 0,37 % 0,75 % 0 % 89,43 % 0,67 HÜDA-PAR
- Silvan Naşide Toprak % 98,5 % 22,6 % 0 % 1,3 % 0 % 75,3 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Silvan Naşide Toprak % 98,5 % 22,55 % 0 % 1,31 % 0 % 75,3 % 0,69 SP
- Silvan (30 Mar 14) % 22,37 % 0,45 % 0,61 % 0 % 69,55 % 4,52 HÜDA-PAR
- Sur Feyme Filiz Buluttekin % 100 % 37 % 0 % 1,4 % 0 % 60,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sur Feyme Filiz Buluttekin % 100 % 36,95 % 0 % 1,43 % 0 % 60,36 % 0,76 SP
- Sur (30 Mar 14) % 36,03 % 0,44 % 0,54 % 0 % 54,41 % 6,04 HÜDA-PAR
- Yenişehir Belgin Diken % 100 % 32,4 % 0 % 2,9 % 0 % 62 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenişehir Belgin Diken % 100 % 32,42 % 0 % 2,95 % 0 % 61,98 % 1,38 SP
- Yenişehir (30 Mar 14) % 39,52 % 1,23 % 2,29 % 0 % 50,14 % 3,3 HÜDA-PAR
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.610 / 3.643
- %99,1
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