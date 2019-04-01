Seçim Diyarbakır Yenişehir Seçim Sonuçları – Yenişehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yenişehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Belgin Diken
Belgin Diken
HDP
%62
55.362 oy
Hüseyin Cengiz
Hüseyin Cengiz
AK Parti
%32,4
28.963 oy
Diğer
%6
5.003 oy
Diyarbakır - Yenişehir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 395 / 395
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %62
  • %32,4
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %62
  • %32,4
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
  • %39,5
  • %2,3
  • %1,2
  • %0
  • %6,8
  • %50,1
  • %39,5
  • %2,3
  • %1,2
  • %0
  • %6,8
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Belgin Diken HDP
  • Hüseyin Cengiz AK Parti
  • Abdurrahman Berat Aktaş CHP
  • Mehmet Furkan SP
  • Abdurrazzak Baytok DSP
  • Katılım oranı % 74,9
  • Toplam seçmen126.265
  • Kullanılan oy94.624
  • Geçerli oy89.328
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14119.668
  • 30 Mar 1495.704
  • 30 Mar 1490.422
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 395 / 395
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,4
  • %32,4
  • %0
  • %32,4
  • %32,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,9
  • %2,9
  • %0
  • %2,9
  • %2,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %62
  • %0
  • %62
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Belgin Diken HDP
  • Hüseyin Cengiz AK Parti
  • Abdurrahman Berat Aktaş CHP
  • Mehmet Furkan SP
  • Abdurrazzak Baytok DSP
  • Katılım oranı % 74,9
  • Toplam seçmen126.265
  • Kullanılan oy94.624
  • Geçerli oy89.328
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14119.668
  • 30 Mar 1495.704
  • 30 Mar 1490.422
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yenişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 395 / 395
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %62
    55.362 oy
  • %32,4
    28.963 oy
  • %2,9
    2.632 oy
  • %1,4
    1.236 oy
  • %0,8
    712 oy
  • %62
    55.362 oy
  • %32,4
    28.963 oy
  • %2,9
    2.632 oy
  • %1,4
    1.236 oy
  • %0,8
    712 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
    45.340 oy
  • %39,5
    35.738 oy
  • %2,3
    2.068 oy
  • %1,1
    1.012 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %50,1
    45.340 oy
  • %39,5
    35.738 oy
  • %2,3
    2.068 oy
  • %1,1
    1.012 oy
  • %0,1
    84 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,3
    244 oy
  • %0,2
    179 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    244 oy
  • %0,2
    179 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    497 oy
  • %1,2
    1.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.107 oy
  • %0
  • %0,5
    497 oy
  • %1,2
    1.114 oy
  • %0
  • %1,2
    1.107 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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