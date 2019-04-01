Seçim Diyarbakır Dicle Seçim Sonuçları – Dicle Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dicle Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Felat Aygören
HDP
%50,9
8.980 oy
Halit Aydın
Halit Aydın
AK Parti
%42,3
7.465 oy
Diğer
%7
1.212 oy
Diyarbakır - Dicle İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %50,9
  • %42,3
  • %1
  • %0
  • %0
  • %5,8
  • %50,9
  • %42,3
  • %1
  • %0
  • %0
  • %5,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
  • %44,8
  • %0,2
  • %0,4
  • %0
  • %4,8
  • %49,7
  • %44,8
  • %0,2
  • %0,4
  • %0
  • %4,8
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Felat Aygören HDP
  • Halit Aydın AK Parti
  • Abdulhalim Tan Bağımsız
  • Abdulkadir Araz SP
  • Nasır Aydın CHP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen23.661
  • Kullanılan oy20.130
  • Geçerli oy17.657
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.336
  • 30 Mar 1420.134
  • 30 Mar 1418.553
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dicle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,3
  • %42,3
  • %0
  • %42,3
  • %42,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1
  • %1
  • %0
  • %1
  • %1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %50,9
  • %0
  • %50,9
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Felat Aygören HDP
  • Halit Aydın AK Parti
  • Abdulhalim Tan Bağımsız
  • Abdulkadir Araz SP
  • Nasır Aydın CHP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen23.661
  • Kullanılan oy20.130
  • Geçerli oy17.657
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.336
  • 30 Mar 1420.134
  • 30 Mar 1418.553
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dicle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dicle Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • CHP
  • %50,9
    8.980 oy
  • %42,3
    7.465 oy
  • %4,2
    742 oy
  • %1,1
    199 oy
  • %1
    180 oy
  • %50,9
    8.980 oy
  • %42,3
    7.465 oy
  • %4,2
    742 oy
  • %1,1
    199 oy
  • %1
    180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
    9.222 oy
  • %44,8
    8.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    256 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %49,7
    9.222 oy
  • %44,8
    8.309 oy
  • %0
  • %1,4
    256 oy
  • %0,2
    44 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,5
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    91 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    130 oy
  • %0,4
    79 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    130 oy
  • %0,4
    79 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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