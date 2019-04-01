Seçim Diyarbakır Sur Seçim Sonuçları – Sur Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sur Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Feyme Filiz Buluttekin
Feyme Filiz Buluttekin
HDP
%60,4
29.649 oy
Şafak Yontürk
Şafak Yontürk
AK Parti
%37
18.153 oy
Diğer
%3
1.320 oy
Diyarbakır - Sur İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 257 / 257
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %60,4
  • %37
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %60,4
  • %37
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
  • %36
  • %0,5
  • %0,4
  • %0
  • %8,6
  • %54,4
  • %36
  • %0,5
  • %0,4
  • %0
  • %8,6
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyme Filiz Buluttekin HDP
  • Şafak Yontürk AK Parti
  • Ramazan Eker CHP
  • Muhammet Muhyettin Kayan SP
  • Şeyhmus Başaran DSP
  • Katılım oranı % 78,5
  • Toplam seçmen67.430
  • Kullanılan oy52.948
  • Geçerli oy49.122
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.463
  • 30 Mar 1458.301
  • 30 Mar 1455.118
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 257 / 257
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %37
  • %37
  • %0
  • %37
  • %37
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
  • %1,4
  • %0
  • %1,4
  • %1,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %60,4
  • %0
  • %60,4
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyme Filiz Buluttekin HDP
  • Şafak Yontürk AK Parti
  • Ramazan Eker CHP
  • Muhammet Muhyettin Kayan SP
  • Şeyhmus Başaran DSP
  • Katılım oranı % 78,5
  • Toplam seçmen67.430
  • Kullanılan oy52.948
  • Geçerli oy49.122
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.463
  • 30 Mar 1458.301
  • 30 Mar 1455.118
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 257 / 257
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %60,4
    29.649 oy
  • %37
    18.153 oy
  • %1,4
    703 oy
  • %0,8
    373 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %60,4
    29.649 oy
  • %37
    18.153 oy
  • %1,4
    703 oy
  • %0,8
    373 oy
  • %0,3
    140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    29.989 oy
  • %36
    19.858 oy
  • %0,5
    300 oy
  • %0,5
    280 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %54,4
    29.989 oy
  • %36
    19.858 oy
  • %0,5
    300 oy
  • %0,5
    280 oy
  • %0,1
    50 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    104 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    104 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    376 oy
  • %0,4
    243 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    527 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    376 oy
  • %0,4
    243 oy
  • %0
  • %1
    527 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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