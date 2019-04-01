Seçim Bolu Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Bolu Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Bolu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tanju Özcan
CHP
%52,7
49.613 oy
Fatih Metin
AK Parti
%44,8
42.152 oy
Diğer
%2
2.411 oy
Bolu İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 353 / 354
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %52,7
  • %44,8
  • %0,2
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %52,7
  • %44,8
  • %0,2
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %49,6
  • %0
  • %9,9
  • %0
  • %2,7
  • %37,7
  • %49,6
  • %0
  • %9,9
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
3
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
yukleniyor
Gerede
yukleniyor
Göynük
yukleniyor
Kıbrıscık
yukleniyor
Mengen
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tanju Özcan CHP
  • Fatih Metin AK Parti
  • Turan Kılınç SP
  • Selahattin Özbölük VP
  • Aslı Yolci HDP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen113.924
  • Kullanılan oy97.465
  • Geçerli oy94.176
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.583
  • 30 Mar 1487.777
  • 30 Mar 1484.658
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bolu İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 353 / 354
  • %99,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,8
  • %44,8
  • %0
  • %44,8
  • %44,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
yukleniyor
Gerede
yukleniyor
Göynük
yukleniyor
Kıbrıscık
yukleniyor
Mengen
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tanju Özcan CHP
  • Fatih Metin AK Parti
  • Turan Kılınç SP
  • Selahattin Özbölük VP
  • Aslı Yolci HDP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen113.924
  • Kullanılan oy97.465
  • Geçerli oy94.176
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.583
  • 30 Mar 1487.777
  • 30 Mar 1484.658
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bolu İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 6 -3
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 3 4 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 353 / 354
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.613 oy
  • %44,8
    42.152 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • %0,2
    211 oy
  • %52,7
    49.613 oy
  • %44,8
    42.152 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • %0,2
    211 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,4
    372 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Bolu Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bolu İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bolu Belediye Başkan Adayları