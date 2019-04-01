Seçim Bolu Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tanju Özcan
Tanju Özcan
CHP
%52,7
49.683 oy
Fatih Metin
Fatih Metin
AK Parti
%44,7
42.170 oy
Diğer
%2
2.434 oy
Bolu - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %52,7
  • %44,7
  • %0,2
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %52,7
  • %44,7
  • %0,2
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %49,6
  • %0
  • %9,9
  • %0
  • %2,7
  • %37,7
  • %49,6
  • %0
  • %9,9
  • %0
  • %2,7
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tanju Özcan CHP
  • Fatih Metin AK Parti
  • Turan Kılınç SP
  • Selahattin Özbölük VP
  • Aslı Yolci HDP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen113.924
  • Kullanılan oy97.536
  • Geçerli oy94.287
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.583
  • 30 Mar 1487.777
  • 30 Mar 1484.658
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
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Gerede
yukleniyor
Göynük
yukleniyor
Kıbrıscık
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Mengen
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tanju Özcan CHP
  • Fatih Metin AK Parti
  • Turan Kılınç SP
  • Selahattin Özbölük VP
  • Aslı Yolci HDP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen113.924
  • Kullanılan oy97.536
  • Geçerli oy94.287
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.583
  • 30 Mar 1487.777
  • 30 Mar 1484.658
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,4
    372 oy

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    372 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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