31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Tanju Özcan
CHP
%52,7
49.683 oy
Fatih Metin
AK Parti
%44,7
42.170 oy
Diğer
%2
2.434 oy
Bolu - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Tanju Özcan CHP
- Fatih Metin AK Parti
- Turan Kılınç SP
- Selahattin Özbölük VP
- Aslı Yolci HDP
- Katılım oranı % 85,6
- Toplam seçmen113.924
- Kullanılan oy97.536
- Geçerli oy94.287
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1496.583
- 30 Mar 1487.777
- 30 Mar 1484.658
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Tanju Özcan CHP
- Fatih Metin AK Parti
- Turan Kılınç SP
- Selahattin Özbölük VP
- Aslı Yolci HDP
- Katılım oranı % 85,6
- Toplam seçmen113.924
- Kullanılan oy97.536
- Geçerli oy94.287
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1496.583
- 30 Mar 1487.777
- 30 Mar 1484.658
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dörtdivan Hamza Efe % 100 % 38,2 % 10,3 % 2,7 % 0 % 0 % 46,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dörtdivan Hamza Efe % 100 % 38,24 % 10,29 % 2,73 % 0 % 0 % 46,74 Bağımsız
- Dörtdivan (30 Mar 14) % 52,85 % 34,44 % 8,07 % 0 % 0 % 4,24 SP
- Gerede Mustafa Allar % 100 % 47 % 16,6 % 0 % 3,4 % 0 % 30,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gerede Mustafa Allar % 100 % 47,01 % 16,62 % 0 % 3,42 % 0 % 30,35 BBP
- Gerede (30 Mar 14) % 59,26 % 31,54 % 1,94 % 0 % 0 % 7,05 SP
- Göynük Ahmet Çankaya % 100 % 39,7 % 43 % 13,6 % 0 % 0 % 3,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göynük Ahmet Çankaya % 100 % 39,71 % 43 % 13,63 % 0 % 0 % 3,42 SP
- Göynük (30 Mar 14) % 49,48 % 31,21 % 9,9 % 0 % 0 % 8,74 SP
- Kıbrıscık Emin Tekemen % 100 % 18,7 % 1,7 % 39 % 0 % 0 % 36,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kıbrıscık Emin Tekemen % 100 % 18,74 % 1,74 % 38,96 % 0 % 0 % 36,68 Bağımsız
- Kıbrıscık (30 Mar 14) % 37,07 % 3,05 % 58,05 % 0 % 0 % 1,83 SP
- Mengen Turhan Bulut % 100 % 35,7 % 17,4 % 45,9 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mengen Turhan Bulut % 100 % 35,65 % 17,37 % 45,94 % 0 % 0 % 0,91 SP
- Mengen (30 Mar 14) % 37,46 % 8,62 % 52,21 % 0 % 0 % 1,62 SP
- Merkez Tanju Özcan % 100 % 44,7 % 0 % 52,7 % 0 % 0,2 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Tanju Özcan % 100 % 44,73 % 0 % 52,69 % 0 % 0,22 % 1,57 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 49,6 % 9,94 % 37,74 % 0 % 0 % 1,76 SP
- Mudurnu Necdet Türker % 100 % 29,4 % 40,4 % 29,2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mudurnu Necdet Türker % 100 % 29,38 % 40,41 % 29,21 % 0 % 0 % 0,66 SP
- Mudurnu (30 Mar 14) % 38,57 % 10,14 % 47,93 % 0 % 0 % 2,24 DP
- Seben Fatih Kavak % 100 % 65,9 % 9,8 % 0 % 23,7 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seben Fatih Kavak % 100 % 65,93 % 9,77 % 0 % 23,71 % 0 % 0,52 SP
- Seben (30 Mar 14) % 52,39 % 32,34 % 13,31 % 0 % 0 % 1,18 SP
- Yeniçağa Recayi Çağlar % 100 % 68,1 % 5,9 % 6 % 0 % 0 % 19,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeniçağa Recayi Çağlar % 100 % 68,07 % 5,87 % 6,05 % 0 % 0 % 19,8 SP
- Yeniçağa (30 Mar 14) % 44,11 % 0,47 % 6,4 % 0 % 0 % 27,28 DP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
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