Seçim Bolu Dörtdivan Seçim Sonuçları – Dörtdivan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dörtdivan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hamza Efe
Bağımsız
%46,7
1.045 oy
Hasan Uzunoğlu
Hasan Uzunoğlu
AK Parti
%38,2
855 oy
Diğer
%15
336 oy
Bolu - Dörtdivan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %38,2
  • %10,3
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %48,7
  • %38,2
  • %10,3
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %48,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,8
  • %34,4
  • %8,1
  • %0
  • %0
  • %4,6
  • %52,8
  • %34,4
  • %8,1
  • %0
  • %0
  • %4,6
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamza Efe Bağımsız
  • Hasan Uzunoğlu AK Parti
  • Durmuş Ünal MHP
  • İlyas Özalp CHP
  • Zeliha Ağladıoğlu BTP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen2.499
  • Kullanılan oy2.315
  • Geçerli oy2.236
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.298
  • 30 Mar 142.070
  • 30 Mar 141.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dörtdivan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,5
  • %38,2
  • %10,3
  • %48,5
  • %38,2
  • %10,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %2,7
  • %0
  • %2,7
  • %2,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
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Gerede
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Göynük
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Kıbrıscık
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Mengen
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Merkez
yukleniyor
Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamza Efe Bağımsız
  • Hasan Uzunoğlu AK Parti
  • Durmuş Ünal MHP
  • İlyas Özalp CHP
  • Zeliha Ağladıoğlu BTP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen2.499
  • Kullanılan oy2.315
  • Geçerli oy2.236
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.298
  • 30 Mar 142.070
  • 30 Mar 141.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dörtdivan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dörtdivan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • %46,7
    1.045 oy
  • %38,2
    855 oy
  • %10,3
    230 oy
  • %2,7
    61 oy
  • %1,4
    31 oy
  • %46,7
    1.045 oy
  • %38,2
    855 oy
  • %10,3
    230 oy
  • %2,7
    61 oy
  • %1,4
    31 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,8
    1.048 oy
  • %34,4
    683 oy
  • %8,1
    160 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0
  • %52,8
    1.048 oy
  • %34,4
    683 oy
  • %8,1
    160 oy
  • %0,4
    8 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,6
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,2
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 353 / 354
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.613 oy
  • %44,8
    42.152 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • %0,2
    211 oy
  • %52,7
    49.613 oy
  • %44,8
    42.152 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • %0,2
    211 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,4
    372 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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