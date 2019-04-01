Seçim Bolu Gerede Seçim Sonuçları – Gerede Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gerede Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Allar
Mustafa Allar
AK Parti
%47
6.318 oy
Ahmet Emin Serin
Ahmet Emin Serin
BBP
%30,4
4.079 oy
Diğer
%23
3.042 oy
Bolu - Gerede İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47
  • %16,6
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %32,9
  • %47
  • %16,6
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %32,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
  • %31,5
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %7,3
  • %59,3
  • %31,5
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %7,3
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Allar AK Parti
  • Ahmet Emin Serin BBP
  • Ramazan Güler MHP
  • Orhan Ünaldı İYİ Parti
  • İsmail İnceayan BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen15.922
  • Kullanılan oy13.872
  • Geçerli oy13.439
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.605
  • 30 Mar 1414.987
  • 30 Mar 1414.583
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gerede Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,6
  • %47
  • %16,6
  • %63,6
  • %47
  • %16,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,4
  • %3,4
  • %0
  • %3,4
  • %3,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
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Gerede
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Göynük
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Kıbrıscık
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Mengen
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Merkez
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Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Allar AK Parti
  • Ahmet Emin Serin BBP
  • Ramazan Güler MHP
  • Orhan Ünaldı İYİ Parti
  • İsmail İnceayan BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen15.922
  • Kullanılan oy13.872
  • Geçerli oy13.439
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.605
  • 30 Mar 1414.987
  • 30 Mar 1414.583
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gerede Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gerede Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %47
    6.318 oy
  • %30,4
    4.079 oy
  • %16,6
    2.234 oy
  • %3,4
    459 oy
  • %1,4
    182 oy
  • %47
    6.318 oy
  • %30,4
    4.079 oy
  • %16,6
    2.234 oy
  • %3,4
    459 oy
  • %1,4
    182 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
    8.642 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,5
    4.600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %59,3
    8.642 oy
  • %0
  • %31,5
    4.600 oy
  • %0
  • %0,2
    30 oy
  • SP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %1,2
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    167 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7
    1.028 oy
  • %1,9
    283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7
    1.028 oy
  • %1,9
    283 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    372 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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