31 Mart 2019 Edirne Yerel Seçim Sonuçları
Recep Gürkan
CHP
%44,9
42.361 oy
Koray Uymaz
AK Parti
%40,8
38.529 oy
Diğer
%14
13.524 oy
Edirne İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 356
- %99,4
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Recep Gürkan CHP
- Koray Uymaz AK Parti
- Hamdi Sedefçi BTP
- Mansur İriş SP
- Menderes Erol HDP
- Katılım oranı % 81,8
- Toplam seçmen118.952
- Kullanılan oy97.194
- Geçerli oy94.414
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14108.439
- 30 Mar 1496.805
- 30 Mar 1493.914
- Açılan sandık
- 354 / 356
- %99,4
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Recep Gürkan CHP
- Koray Uymaz AK Parti
- Hamdi Sedefçi BTP
- Mansur İriş SP
- Menderes Erol HDP
- Katılım oranı % 81,8
- Toplam seçmen118.952
- Kullanılan oy97.194
- Geçerli oy94.414
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14108.439
- 30 Mar 1496.805
- 30 Mar 1493.914
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Beğendik - %0 AK Parti %43,4
- Enez CHP %58,6 AK Parti %46,8
- Esetçe - %0 CHP %51,7
- Havsa AK Parti %54,3 CHP %52,9
- İpsala İYİ Parti %48,7 AK Parti %37,2
- Keşan AK Parti %49,2 CHP %50,8
- Kırcasalih - %0 - %0
- Küplü - %0 - %0
- Lalapaşa AK Parti %47,7 MHP %46,9
- Meriç CHP %61,5 AK Parti %47,4
- Merkez CHP %44,9 CHP %36,9
- Subaşı - %0 - %0
- Süloğlu CHP %55,4 CHP %44,9
- Uzunköprü CHP %56,5 CHP %54,7
- Yenikarpuzlu - %0 AK Parti %43,5
- Yenimuhacir - %0 CHP %61,3
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 3 5 -2
- MHP 0 1 -1
- CHP 5 6 -1
- İYİ Parti 1 0 +1
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beğendik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beğendik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Beğendik (30 Mar 14) Nuran Uslu % 43,4 % 12,15 % 43,22 % 0 % 0 % 0,57 DP
- Enez Özkan Günenç % 100 % 34,2 % 0 % 58,6 % 6,8 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Enez Özkan Günenç % 100 % 34,22 % 0 % 58,65 % 6,8 % 0 % 0,2 SP
- Enez (30 Mar 14) Abdullah Bostancı % 46,78 % 6,89 % 43,55 % 0 % 0 % 2,23 Bağımsız
- Esetçe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Esetçe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Esetçe (30 Mar 14) İbrahim Örs % 42,63 % 5,6 % 51,7 % 0 % 0 % 0 BBP
- Havsa Aydın Balkan % 100 % 54,3 % 0 % 42,4 % 0 % 0 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Havsa Aydın Balkan % 100 % 54,28 % 0 % 42,36 % 0 % 0 % 3,09 SP
- Havsa (30 Mar 14) Oğuz Tekin % 31,42 % 12,68 % 52,86 % 0 % 0 % 2,52 SP
- İpsala Abdullah Naci Ünsal % 100 % 47,2 % 3,8 % 0 % 48,7 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İpsala Abdullah Naci Ünsal % 100 % 47,17 % 3,75 % 0 % 48,7 % 0 % 0,27 SP
- İpsala (30 Mar 14) Mehmet Kerman % 37,25 % 4,21 % 24,47 % 0 % 0 % 32,32 DSP
- Keşan Mustafa Helvacıoğlu % 100 % 49,2 % 0 % 49,2 % 0 % 0,6 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keşan Mustafa Helvacıoğlu % 100 % 49,23 % 0 % 49,2 % 0 % 0,56 % 0,72 SP
- Keşan (30 Mar 14) Mehmet Özcan % 36,21 % 11,4 % 50,75 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Kırcasalih % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırcasalih % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kırcasalih (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Küplü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Küplü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Küplü (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Lalapaşa İsmail Arslan % 100 % 47,7 % 26,7 % 0 % 21,6 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Lalapaşa İsmail Arslan % 100 % 47,67 % 26,68 % 0 % 21,61 % 0 % 3,83 SP
- Lalapaşa (30 Mar 14) Bülent Şahinşah % 41,05 % 46,88 % 11,67 % 0 % 0 % 0,2 SP
- Meriç Erol Dübek % 100 % 35,2 % 0 % 61,5 % 2,9 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Meriç Erol Dübek % 100 % 35,21 % 0 % 61,46 % 2,93 % 0 % 0,23 BTP
- Meriç (30 Mar 14) Nihat Yörük % 47,42 % 5,16 % 46,2 % 0 % 0 % 0,72 SP
- Merkez Recep Gürkan % 99,4 % 40,8 % 0 % 44,9 % 0 % 1,2 % 7,8 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Recep Gürkan % 99,4 % 40,81 % 0 % 44,87 % 0 % 1,22 % 7,78 BTP
- Merkez (30 Mar 14) % 29,95 % 18,31 % 36,86 % 0 % 0 % 10,24 DSP
- Subaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Subaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Subaşı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Süloğlu Mehmet Ormankıran % 100 % 0 % 40,1 % 55,4 % 0 % 0 % 3,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Süloğlu Mehmet Ormankıran % 100 % 0 % 40,08 % 55,39 % 0 % 0 % 3,69 Bağımsız
- Süloğlu (30 Mar 14) Mehmet Ormankıran % 25,17 % 29,39 % 44,91 % 0 % 0 % 0,32 SP
- Uzunköprü Özlem Becan % 100 % 36,5 % 5,3 % 56,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uzunköprü Özlem Becan % 100 % 36,49 % 5,32 % 56,47 % 0 % 0 % 0,86 SP
- Uzunköprü (30 Mar 14) Enis İşbilen % 30,32 % 13,36 % 54,75 % 0 % 0 % 1,11 SP
- Yenikarpuzlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenikarpuzlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yenikarpuzlu (30 Mar 14) Ufuk Atalay % 43,52 % 25,35 % 31,14 % 0 % 0 % 0 SP
- Yenimuhacir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenimuhacir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yenimuhacir (30 Mar 14) Recep Ordu % 36,42 % 1,76 % 61,29 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 356
- %99,4
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