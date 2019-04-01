Seçim Edirne İpsala Seçim Sonuçları – İpsala Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İpsala Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdullah Naci Ünsal
Abdullah Naci Ünsal
İYİ Parti
%48,7
2.545 oy
Mehmet Kerman
Mehmet Kerman
AK Parti
%47,2
2.465 oy
Diğer
%4
216 oy
Edirne - İpsala İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,7
  • %47,2
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %48,7
  • %47,2
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %37,2
  • %4,2
  • %24,5
  • %0
  • %34,1
  • %0
  • %37,2
  • %4,2
  • %24,5
  • %0
  • %34,1
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
Enez
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Havsa
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İpsala
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Keşan
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Lalapaşa
yukleniyor
Meriç
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Süloğlu
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Uzunköprü
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Naci Ünsal İYİ Parti
  • Mehmet Kerman AK Parti
  • İsmet Görgülü MHP
  • Tahsin Yüzer SP
  • İbrahim Yıldız BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen6.077
  • Kullanılan oy5.400
  • Geçerli oy5.226
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.971
  • 30 Mar 145.510
  • 30 Mar 145.321
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İpsala Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,9
  • %47,2
  • %3,8
  • %50,9
  • %47,2
  • %3,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %48,7
  • %48,7
  • %0
  • %48,7
  • %48,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
Enez
yukleniyor
Havsa
yukleniyor
İpsala
yukleniyor
Keşan
yukleniyor
Lalapaşa
yukleniyor
Meriç
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Süloğlu
yukleniyor
Uzunköprü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Naci Ünsal İYİ Parti
  • Mehmet Kerman AK Parti
  • İsmet Görgülü MHP
  • Tahsin Yüzer SP
  • İbrahim Yıldız BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen6.077
  • Kullanılan oy5.400
  • Geçerli oy5.226
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.971
  • 30 Mar 145.510
  • 30 Mar 145.321
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İpsala Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İpsala Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %48,7
    2.545 oy
  • %47,2
    2.465 oy
  • %3,8
    196 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %48,7
    2.545 oy
  • %47,2
    2.465 oy
  • %3,8
    196 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,2
    1.982 oy
  • %4,2
    224 oy
  • %1,5
    78 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • %37,2
    1.982 oy
  • %4,2
    224 oy
  • %1,5
    78 oy
  • %0,1
    5 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,5
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,3
    1.720 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,5
    1.302 oy
  • %0
  • %32,3
    1.720 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 356
  • %99,4
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • HDP
  • %44,9
    42.361 oy
  • %40,8
    38.529 oy
  • %7,8
    7.341 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %1,2
    1.156 oy
  • %44,9
    42.361 oy
  • %40,8
    38.529 oy
  • %7,8
    7.341 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %1,2
    1.156 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    654 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    654 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,3
    17.199 oy
  • %1,9
    1.791 oy
  • %0
  • %0
  • %18,3
    17.199 oy
  • %1,9
    1.791 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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