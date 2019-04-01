Seçim Edirne Enez Seçim Sonuçları – Enez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Enez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özkan Günenç
Özkan Günenç
CHP
%58,6
1.743 oy
Abdullah Bostancı
Abdullah Bostancı
AK Parti
%34,2
1.017 oy
Diğer
%7
212 oy
Edirne - Enez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %58,6
  • %34,2
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %58,6
  • %34,2
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %46,8
  • %0
  • %6,9
  • %0
  • %2,8
  • %43,6
  • %46,8
  • %0
  • %6,9
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
Enez
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Havsa
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İpsala
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Keşan
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Lalapaşa
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Meriç
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Merkez
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Süloğlu
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Uzunköprü
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özkan Günenç CHP
  • Abdullah Bostancı AK Parti
  • Mustafa Sünnetçi İYİ Parti
  • Yasin Gündüz SP
  • İsmail Hakkı Mumcuoğlu BTP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen3.391
  • Kullanılan oy3.037
  • Geçerli oy2.972
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.882
  • 30 Mar 142.679
  • 30 Mar 142.597
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Enez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %65,4
  • %58,6
  • %6,8
  • %65,4
  • %58,6
  • %6,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,2
  • %34,2
  • %0
  • %34,2
  • %34,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
Enez
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Havsa
yukleniyor
İpsala
yukleniyor
Keşan
yukleniyor
Lalapaşa
yukleniyor
Meriç
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Süloğlu
yukleniyor
Uzunköprü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özkan Günenç CHP
  • Abdullah Bostancı AK Parti
  • Mustafa Sünnetçi İYİ Parti
  • Yasin Gündüz SP
  • İsmail Hakkı Mumcuoğlu BTP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen3.391
  • Kullanılan oy3.037
  • Geçerli oy2.972
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.882
  • 30 Mar 142.679
  • 30 Mar 142.597
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Enez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Enez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %58,6
    1.743 oy
  • %34,2
    1.017 oy
  • %6,8
    202 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %58,6
    1.743 oy
  • %34,2
    1.017 oy
  • %6,8
    202 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    1.131 oy
  • %46,8
    1.215 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,6
    1.131 oy
  • %46,8
    1.215 oy
  • %0
  • %0,5
    14 oy
  • %0
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,9
    179 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,9
    179 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %2,2
    58 oy
  • %0

Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 356
  • %99,4
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • HDP
  • %44,9
    42.361 oy
  • %40,8
    38.529 oy
  • %7,8
    7.341 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %1,2
    1.156 oy
  • %44,9
    42.361 oy
  • %40,8
    38.529 oy
  • %7,8
    7.341 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %1,2
    1.156 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    654 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    654 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,3
    17.199 oy
  • %1,9
    1.791 oy
  • %0
  • %0
  • %18,3
    17.199 oy
  • %1,9
    1.791 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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