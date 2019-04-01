31 Mart 2019 Niğde Yerel Seçim Sonuçları
Emrah Özdemir
AK Parti
%37,2
28.012 oy
Mümin İnan
İYİ Parti
%28,1
21.190 oy
Diğer
%35
26.184 oy
Niğde İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 286 / 287
- %99,7
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Emrah Özdemir AK Parti
- Mümin İnan İYİ Parti
- Hakan Er MHP
- Rasim Yılmaz CHP
- Nihat Altıparmak SP
- Katılım oranı % 82,9
- Toplam seçmen93.626
- Kullanılan oy77.475
- Geçerli oy75.386
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1479.694
- 30 Mar 1471.866
- 30 Mar 1469.233
- Açılan sandık
- 286 / 287
- %99,7
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Emrah Özdemir AK Parti
- Mümin İnan İYİ Parti
- Hakan Er MHP
- Rasim Yılmaz CHP
- Nihat Altıparmak SP
- Katılım oranı % 82,9
- Toplam seçmen93.626
- Kullanılan oy77.475
- Geçerli oy75.386
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1479.694
- 30 Mar 1471.866
- 30 Mar 1469.233
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Aktaş - %0 - %0
- Alay - %0 - %0
- Altunhisar MHP %45,1 AK Parti %48,6
- Azatlı - %0 - %0
- Bağlama - %0 - %0
- Bahçeli - %0 - %0
- Bor AK Parti %44 AK Parti %49
- Bozköy - %0 MHP %50,5
- Çamardı AK Parti %51,8 AK Parti %48,7
- Çiftlik AK Parti %45 MHP %41,1
- Çukurkuyu - %0 - %0
- Değirmenli - %0 - %0
- Divarlı - %0 AK Parti %40,1
- Dündarlı - %0 - %0
- Edikli - %0 AK Parti %59,3
- Gümüşler - %0 - %0
- Hacıabdullah - %0 - %0
- Karaatlı - %0 - %0
- Karakapı - %0 CHP %51,3
- Keçikalesi - %0 - %0
- Kemerhisar - %0 - %0
- Kiledere - %0 AK Parti %64,5
- Konaklı - %0 - %0
- Merkez AK Parti %37,2 AK Parti %41,1
- Orhanlı - %0 - %0
- Sazlıca - %0 - %0
- Ulukışla AK Parti %44,3 AK Parti %45,4
- Yeşilgölcük - %0 - %0
- Yıldıztepe - %0 - %0
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 5 7 -2
- MHP 1 2 -1
- CHP 0 1 -1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aktaş % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aktaş % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Aktaş (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Alay % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alay % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Alay (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Altunhisar Vedat Kirazcı % 100 % 41,4 % 45,1 % 7,8 % 5,2 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altunhisar Vedat Kirazcı % 100 % 41,35 % 45,06 % 7,84 % 5,21 % 0 % 0,34 SP
- Altunhisar (30 Mar 14) Erdal Sarı % 48,65 % 39,62 % 8,74 % 0 % 0 % 1,9 SP
- Azatlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Azatlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Azatlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bağlama % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bağlama % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bağlama (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bahçeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bahçeli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bor Serkan Baran % 100 % 44 % 38 % 8,1 % 9,1 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bor Serkan Baran % 100 % 43,95 % 38,03 % 8,12 % 9,09 % 0 % 0,62 SP
- Bor (30 Mar 14) Sıtkı Erat % 49,03 % 44,55 % 3,87 % 0 % 0 % 1,39 SP
- Bozköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bozköy (30 Mar 14) Ramazan Kanel % 31,1 % 50,48 % 18,42 % 0 % 0 % 0 SP
- Çamardı Yavuz Soylu % 100 % 51,8 % 42,5 % 1,6 % 3,4 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamardı Yavuz Soylu % 100 % 51,78 % 42,54 % 1,62 % 3,45 % 0 % 0,49 SP
- Çamardı (30 Mar 14) Yavuz Soylu % 48,65 % 20,52 % 29,68 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Çiftlik Serkan Güzel % 100 % 45 % 19,7 % 34,5 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiftlik Serkan Güzel % 100 % 44,96 % 19,71 % 34,48 % 0 % 0 % 0,79 SP
- Çiftlik (30 Mar 14) Serkan Güzel % 34,51 % 41,15 % 23,37 % 0 % 0 % 0,55 BBP
- Çukurkuyu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çukurkuyu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çukurkuyu (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Değirmenli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Değirmenli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Değirmenli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Divarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Divarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Divarlı (30 Mar 14) Rüstem Cullaz % 40,08 % 33,21 % 26,72 % 0 % 0 % 0 SP
- Dündarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dündarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Dündarlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Edikli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Edikli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Edikli (30 Mar 14) Ahmet Musalli % 59,34 % 6,57 % 1,03 % 0 % 0 % 31,01 DP
- Gümüşler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gümüşler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gümüşler (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hacıabdullah % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hacıabdullah % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hacıabdullah (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karaatlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaatlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karaatlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karakapı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karakapı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karakapı (30 Mar 14) Ramazan Ertan % 16,86 % 31,8 % 51,34 % 0 % 0 % 0 SP
- Keçikalesi % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keçikalesi % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Keçikalesi (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kemerhisar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kemerhisar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kemerhisar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kiledere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kiledere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kiledere (30 Mar 14) Selami Yılmaz % 64,49 % 19,57 % 15,94 % 0 % 0 % 0 SP
- Konaklı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konaklı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Konaklı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Emrah Özdemir % 99,7 % 37,2 % 18,6 % 14,6 % 28,1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Emrah Özdemir % 99,7 % 37,16 % 18,56 % 14,6 % 28,11 % 0 % 1,13 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 41,1 % 34,23 % 20,8 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Orhanlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Orhanlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Orhanlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sazlıca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sazlıca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sazlıca (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ulukışla Ali Uğurlu % 100 % 44,3 % 13,1 % 42,1 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulukışla Ali Uğurlu % 100 % 44,33 % 13,11 % 42,07 % 0 % 0 % 0,25 SP
- Ulukışla (30 Mar 14) Ali Uğurlu % 45,4 % 11,56 % 41,64 % 0 % 0 % 0,58 İP
- Yeşilgölcük % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilgölcük % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşilgölcük (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yıldıztepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yıldıztepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yıldıztepe (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 286 / 287
- %99,7
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi