Seçim Niğde Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Niğde Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Niğde Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Emrah Özdemir
AK Parti
%37,2
28.012 oy
Mümin İnan
İYİ Parti
%28,1
21.190 oy
Diğer
%35
26.184 oy
Niğde İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %37,2
  • %28,1
  • %18,6
  • %14,6
  • %0
  • %1,6
  • %37,2
  • %28,1
  • %18,6
  • %14,6
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
  • %0
  • %34,2
  • %20,8
  • %0
  • %3,9
  • %41,1
  • %0
  • %34,2
  • %20,8
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Özdemir AK Parti
  • Mümin İnan İYİ Parti
  • Hakan Er MHP
  • Rasim Yılmaz CHP
  • Nihat Altıparmak SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen93.626
  • Kullanılan oy77.475
  • Geçerli oy75.386
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.694
  • 30 Mar 1471.866
  • 30 Mar 1469.233
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Niğde İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,7
  • %37,2
  • %18,6
  • %55,7
  • %37,2
  • %18,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,7
  • %28,1
  • %14,6
  • %42,7
  • %28,1
  • %14,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Özdemir AK Parti
  • Mümin İnan İYİ Parti
  • Hakan Er MHP
  • Rasim Yılmaz CHP
  • Nihat Altıparmak SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen93.626
  • Kullanılan oy77.475
  • Geçerli oy75.386
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.694
  • 30 Mar 1471.866
  • 30 Mar 1469.233
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Niğde İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 7 -2
  • MHP 1 2 -1
  • CHP 0 1 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %37,2
    28.012 oy
  • %28,1
    21.190 oy
  • %18,6
    13.993 oy
  • %14,6
    11.009 oy
  • %1,1
    855 oy
  • %37,2
    28.012 oy
  • %28,1
    21.190 oy
  • %18,6
    13.993 oy
  • %14,6
    11.009 oy
  • %1,1
    855 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    783 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Niğde Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları Niğde İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Niğde Belediye Başkan Adayları