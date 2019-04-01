Seçim Niğde Ulukışla Seçim Sonuçları – Ulukışla Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ulukışla Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Uğurlu
Ali Uğurlu
AK Parti
%45,2
1.761 oy
Mustafa Önen
Mustafa Önen
CHP
%41,3
1.607 oy
Diğer
%14
524 oy
Niğde - Ulukışla İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 18
  • %88,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,2
  • %41,3
  • %13,1
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %45,2
  • %41,3
  • %13,1
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,4
  • %41,6
  • %11,6
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %45,4
  • %41,6
  • %11,6
  • %0
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Uğurlu AK Parti
  • Mustafa Önen CHP
  • Ali Ünkesen MHP
  • Sebat Tekeli DP
  • Yusuf Bozdağ SP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen5.192
  • Kullanılan oy3.998
  • Geçerli oy3.892
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.469
  • 30 Mar 143.089
  • 30 Mar 142.932
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulukışla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 18
  • %88,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,3
  • %45,2
  • %13,1
  • %58,3
  • %45,2
  • %13,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,3
  • %41,3
  • %0
  • %41,3
  • %41,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Uğurlu AK Parti
  • Mustafa Önen CHP
  • Ali Ünkesen MHP
  • Sebat Tekeli DP
  • Yusuf Bozdağ SP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen5.192
  • Kullanılan oy3.998
  • Geçerli oy3.892
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.469
  • 30 Mar 143.089
  • 30 Mar 142.932
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulukışla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ulukışla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 18
  • %88,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • DP
  • %45,2
    1.761 oy
  • %41,3
    1.607 oy
  • %13,1
    508 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %45,2
    1.761 oy
  • %41,3
    1.607 oy
  • %13,1
    508 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0,2
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,4
    1.331 oy
  • %41,6
    1.221 oy
  • %11,6
    339 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,4
    1.331 oy
  • %41,6
    1.221 oy
  • %11,6
    339 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    6 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %37,2
    28.017 oy
  • %28,1
    21.185 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    10.998 oy
  • %1,1
    820 oy
  • %37,2
    28.017 oy
  • %28,1
    21.185 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    10.998 oy
  • %1,1
    820 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    783 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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