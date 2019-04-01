Seçim Niğde Bor Seçim Sonuçları – Bor Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bor Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Serkan Baran
Serkan Baran
AK Parti
%44
10.295 oy
Mustafa Tecimer
Mustafa Tecimer
MHP
%38
8.908 oy
Diğer
%18
4.220 oy
Niğde - Bor İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %44
  • %38
  • %9,1
  • %8,1
  • %0
  • %0,8
  • %44
  • %38
  • %9,1
  • %8,1
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
  • %44,6
  • %0
  • %3,9
  • %0
  • %2,5
  • %49
  • %44,6
  • %0
  • %3,9
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Baran AK Parti
  • Mustafa Tecimer MHP
  • Rauf Ersin Daş İYİ Parti
  • Şenol Bengü CHP
  • Fatih Yetkin SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen27.989
  • Kullanılan oy24.175
  • Geçerli oy23.423
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.826
  • 30 Mar 1424.372
  • 30 Mar 1423.398
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bor Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %82
  • %44
  • %38
  • %82
  • %44
  • %38
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %17,2
  • %9,1
  • %8,1
  • %17,2
  • %9,1
  • %8,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Baran AK Parti
  • Mustafa Tecimer MHP
  • Rauf Ersin Daş İYİ Parti
  • Şenol Bengü CHP
  • Fatih Yetkin SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen27.989
  • Kullanılan oy24.175
  • Geçerli oy23.423
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.826
  • 30 Mar 1424.372
  • 30 Mar 1423.398
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bor Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bor Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %44
    10.295 oy
  • %38
    8.908 oy
  • %9,1
    2.128 oy
  • %8,1
    1.902 oy
  • %0,6
    145 oy
  • %44
    10.295 oy
  • %38
    8.908 oy
  • %9,1
    2.128 oy
  • %8,1
    1.902 oy
  • %0,6
    145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
    11.473 oy
  • %44,6
    10.424 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,9
    906 oy
  • %1,4
    325 oy
  • %49
    11.473 oy
  • %44,6
    10.424 oy
  • %0
  • %3,9
    906 oy
  • %1,4
    325 oy
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    28 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    231 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
    231 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %37,2
    28.017 oy
  • %28,1
    21.185 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    10.998 oy
  • %1,1
    820 oy
  • %37,2
    28.017 oy
  • %28,1
    21.185 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    10.998 oy
  • %1,1
    820 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    783 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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