31 Mart 2019 Bor Yerel Seçim Sonuçları
Serkan Baran
AK Parti
%44
10.295 oy
Mustafa Tecimer
MHP
%38
8.908 oy
Diğer
%18
4.220 oy
Niğde - Bor İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 91 / 91
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Serkan Baran AK Parti
- Mustafa Tecimer MHP
- Rauf Ersin Daş İYİ Parti
- Şenol Bengü CHP
- Fatih Yetkin SP
- Katılım oranı % 86,4
- Toplam seçmen27.989
- Kullanılan oy24.175
- Geçerli oy23.423
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1426.826
- 30 Mar 1424.372
- 30 Mar 1423.398
- Açılan sandık
- 91 / 91
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Serkan Baran AK Parti
- Mustafa Tecimer MHP
- Rauf Ersin Daş İYİ Parti
- Şenol Bengü CHP
- Fatih Yetkin SP
- Katılım oranı % 86,4
- Toplam seçmen27.989
- Kullanılan oy24.175
- Geçerli oy23.423
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1426.826
- 30 Mar 1424.372
- 30 Mar 1423.398
Bor Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 91 / 91
- %100
Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altunhisar Vedat Kirazcı % 100 % 41,4 % 45,1 % 7,8 % 5,2 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altunhisar Vedat Kirazcı % 100 % 41,35 % 45,06 % 7,84 % 5,21 % 0 % 0,34 SP
- Altunhisar (30 Mar 14) % 48,65 % 39,62 % 8,74 % 0 % 0 % 1,9 SP
- Bor Serkan Baran % 100 % 44 % 38 % 8,1 % 9,1 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bor Serkan Baran % 100 % 43,95 % 38,03 % 8,12 % 9,09 % 0 % 0,62 SP
- Bor (30 Mar 14) % 49,03 % 44,55 % 3,87 % 0 % 0 % 1,39 SP
- Çamardı Yavuz Soylu % 100 % 51,8 % 42,5 % 1,6 % 3,4 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamardı Yavuz Soylu % 100 % 51,78 % 42,54 % 1,62 % 3,45 % 0 % 0,49 SP
- Çamardı (30 Mar 14) % 48,65 % 20,52 % 29,68 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Çiftlik Serkan Güzel % 100 % 45 % 19,7 % 34,5 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiftlik Serkan Güzel % 100 % 44,96 % 19,71 % 34,48 % 0 % 0 % 0,79 SP
- Çiftlik (30 Mar 14) % 34,51 % 41,15 % 23,37 % 0 % 0 % 0,55 BBP
- Merkez Emrah Özdemir % 99,7 % 37,2 % 18,6 % 14,6 % 28,1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Emrah Özdemir % 99,7 % 37,18 % 18,6 % 14,59 % 28,11 % 0 % 1,09 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 41,1 % 34,23 % 20,8 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Ulukışla Ali Uğurlu % 88,9 % 45,2 % 13,1 % 41,3 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulukışla Ali Uğurlu % 88,9 % 45,25 % 13,05 % 41,29 % 0 % 0 % 0,21 SP
- Ulukışla (30 Mar 14) % 45,4 % 11,56 % 41,64 % 0 % 0 % 0,58 İP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 286 / 287
- %99,7
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1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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