Seçim Batman Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Batman Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Batman Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Demir
HDP
%65,9
119.675 oy
Murat Güneştekin
AK Parti
%28,6
51.889 oy
Diğer
%5
10.007 oy
Batman İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 735 / 736
  • %99,9
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %65,9
  • %28,6
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,6
  • %2,6
  • %65,9
  • %28,6
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,6
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
  • %31
  • %0,7
  • %0
  • %0,5
  • %11,9
  • %55,9
  • %31
  • %0,7
  • %0
  • %0,5
  • %11,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
2
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Demir HDP
  • Murat Güneştekin AK Parti
  • İlhami Işık SP
  • Enver Erdem CHP
  • Abdullah Balcı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen246.596
  • Kullanılan oy191.841
  • Geçerli oy181.571
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14205.100
  • 30 Mar 14171.321
  • 30 Mar 14163.319
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Batman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 735 / 736
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %29,2
  • %28,6
  • %0,6
  • %29,2
  • %28,6
  • %0,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,2
  • %1,4
  • %0,8
  • %2,2
  • %1,4
  • %0,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %65,9
  • %0
  • %65,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Demir HDP
  • Murat Güneştekin AK Parti
  • İlhami Işık SP
  • Enver Erdem CHP
  • Abdullah Balcı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen246.596
  • Kullanılan oy191.841
  • Geçerli oy181.571
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14205.100
  • 30 Mar 14171.321
  • 30 Mar 14163.319
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Batman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 3 0
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 2 3 -1
  • SP 1 2 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Batman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 735 / 736
  • %99,9
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %65,9
    119.675 oy
  • %28,6
    51.889 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.568 oy
  • %0,8
    1.517 oy
  • %65,9
    119.675 oy
  • %28,6
    51.889 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.568 oy
  • %0,8
    1.517 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
  • MHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    1.178 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    585 oy
  • %0,2
    338 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,6
    1.178 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    585 oy
  • %0,2
    338 oy
  • %0,1
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    879 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.645 oy
  • %0,5
    879 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
    1.645 oy
  • TKP
  • BBP
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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