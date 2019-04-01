Seçim Batman Gercüş Seçim Sonuçları – Gercüş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gercüş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Gündüz Günaydın
Gündüz Günaydın
AK Parti
%49
1.611 oy
Zeynep Oduncu
Zeynep Oduncu
HDP
%47,7
1.568 oy
Diğer
%3
108 oy
Batman - Gercüş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %49
  • %47,7
  • %1,4
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,5
  • %49
  • %47,7
  • %1,4
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %52,4
  • %0,5
  • %0
  • %0,6
  • %6,4
  • %40,1
  • %52,4
  • %0,5
  • %0
  • %0,6
  • %6,4
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gündüz Günaydın AK Parti
  • Zeynep Oduncu HDP
  • Cengiz Mutlu MHP
  • Hayrettin Turan İYİ Parti
  • Hamdiye Öner CHP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen4.129
  • Kullanılan oy3.539
  • Geçerli oy3.287
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.124
  • 30 Mar 142.752
  • 30 Mar 142.674
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gercüş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,4
  • %49
  • %1,4
  • %50,4
  • %49
  • %1,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,4
  • %0,9
  • %0,5
  • %1,4
  • %0,9
  • %0,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %47,7
  • %0
  • %47,7
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gündüz Günaydın AK Parti
  • Zeynep Oduncu HDP
  • Cengiz Mutlu MHP
  • Hayrettin Turan İYİ Parti
  • Hamdiye Öner CHP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen4.129
  • Kullanılan oy3.539
  • Geçerli oy3.287
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.124
  • 30 Mar 142.752
  • 30 Mar 142.674
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gercüş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gercüş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %49
    1.611 oy
  • %47,7
    1.568 oy
  • %1,4
    47 oy
  • %0,9
    28 oy
  • %0,5
    18 oy
  • %49
    1.611 oy
  • %47,7
    1.568 oy
  • %1,4
    47 oy
  • %0,9
    28 oy
  • %0,5
    18 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    1.071 oy
  • %52,4
    1.402 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    16 oy
  • %40,1
    1.071 oy
  • %52,4
    1.402 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0
  • %0,6
    16 oy
  • SP
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    7 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    12 oy
  • %0,5
    13 oy
  • %0
  • %0,7
    20 oy
  • %0
  • %0,4
    12 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Batman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 735 / 736
  • %99,9
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %65,9
    119.675 oy
  • %28,6
    51.889 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.568 oy
  • %0,8
    1.517 oy
  • %65,9
    119.675 oy
  • %28,6
    51.889 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.568 oy
  • %0,8
    1.517 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
  • MHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    1.178 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    585 oy
  • %0,2
    338 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,6
    1.178 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    585 oy
  • %0,2
    338 oy
  • %0,1
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    879 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.645 oy
  • %0,5
    879 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
    1.645 oy
  • TKP
  • BBP
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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