Seçim Mardin Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Mardin Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Mardin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Türk
Ahmet Türk
HDP
%56,2
208.408 oy
Mehmet Vejdi Kahraman
Mehmet Vejdi Kahraman
AK Parti
%38,5
142.998 oy
Diğer
%5
19.557 oy
Mardin İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.834 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %56,2
  • %38,5
  • %1,8
  • %1,1
  • %0
  • %2,3
  • %56,2
  • %38,5
  • %1,8
  • %1,1
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %37,4
  • %0,9
  • %0
  • %0,9
  • %60,8
  • %0
  • %37,4
  • %0,9
  • %0
  • %0,9
  • %60,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5
5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Türk HDP
  • Mehmet Vejdi Kahraman AK Parti
  • Süleyman Sarı CHP
  • Mehmet Ali Kılıç SP
  • Tuna Işıkhan İYİ Parti
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen484.657
  • Kullanılan oy390.324
  • Geçerli oy370.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14428.915
  • 30 Mar 14359.672
  • 30 Mar 14345.682
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.834 / 1.837
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,5
  • %38,5
  • %0
  • %38,5
  • %38,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,9
  • %1,8
  • %1,1
  • %2,9
  • %1,8
  • %1,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %56,2
  • %0
  • %56,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5
5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Türk HDP
  • Mehmet Vejdi Kahraman AK Parti
  • Süleyman Sarı CHP
  • Mehmet Ali Kılıç SP
  • Tuna Işıkhan İYİ Parti
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen484.657
  • Kullanılan oy390.324
  • Geçerli oy370.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14428.915
  • 30 Mar 14359.672
  • 30 Mar 14345.682
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 2 +3
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 5 8 -3
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.834 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %56,2
    208.408 oy
  • %38,5
    142.998 oy
  • %1,8
    6.772 oy
  • %1,1
    4.255 oy
  • %1,1
    4.075 oy
  • %56,2
    208.408 oy
  • %38,5
    142.998 oy
  • %1,8
    6.772 oy
  • %1,1
    4.255 oy
  • %1,1
    4.075 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    1.271 oy
  • %0,3
    1.259 oy
  • %0,2
    758 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0,3
    1.271 oy
  • %0,3
    1.259 oy
  • %0,2
    758 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    153 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    153 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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