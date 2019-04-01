Seçim Mardin Nusaybin Seçim Sonuçları – Nusaybin Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Nusaybin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Semire Nergiz
Semire Nergiz
HDP
%77,4
34.661 oy
Mehmet Hadi Hamidi
Mehmet Hadi Hamidi
AK Parti
%18,8
8.437 oy
Diğer
%4
1.681 oy
Mardin - Nusaybin İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %77,4
  • %18,8
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %77,4
  • %18,8
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,8
  • %16,6
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • %3,3
  • %78,8
  • %16,6
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
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Mazıdağı
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Midyat
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Nusaybin
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Ömerli
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Savur
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Yeşilli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semire Nergiz HDP
  • Mehmet Hadi Hamidi AK Parti
  • Şeyhmus Doğan CHP
  • Ahmet İletmiş SP
  • Adnan Bağış BBP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen62.369
  • Kullanılan oy47.833
  • Geçerli oy44.779
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1463.047
  • 30 Mar 1448.962
  • 30 Mar 1446.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nusaybin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %18,8
  • %18,8
  • %0
  • %18,8
  • %18,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,9
  • %2,9
  • %0
  • %2,9
  • %2,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %77,4
  • %0
  • %77,4
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semire Nergiz HDP
  • Mehmet Hadi Hamidi AK Parti
  • Şeyhmus Doğan CHP
  • Ahmet İletmiş SP
  • Adnan Bağış BBP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen62.369
  • Kullanılan oy47.833
  • Geçerli oy44.779
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1463.047
  • 30 Mar 1448.962
  • 30 Mar 1446.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nusaybin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Nusaybin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %77,4
    34.661 oy
  • %18,8
    8.437 oy
  • %2,9
    1.284 oy
  • %0,6
    252 oy
  • %0,2
    96 oy
  • %77,4
    34.661 oy
  • %18,8
    8.437 oy
  • %2,9
    1.284 oy
  • %0,6
    252 oy
  • %0,2
    96 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,8
    36.697 oy
  • %16,6
    7.739 oy
  • %0,7
    318 oy
  • %0,3
    152 oy
  • %0
    0 oy
  • %78,8
    36.697 oy
  • %16,6
    7.739 oy
  • %0,7
    318 oy
  • %0,3
    152 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • VP
  • %0,1
    49 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    308 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    308 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.833 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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