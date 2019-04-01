Seçim Mardin Midyat Seçim Sonuçları – Midyat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Midyat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Veysi Şahin
Veysi Şahin
AK Parti
%57,9
27.111 oy
Osman Demirci
Osman Demirci
HDP
%34,7
16.262 oy
Diğer
%7
3.427 oy
Mardin - Midyat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %57,9
  • %34,7
  • %1,4
  • %1,3
  • %0
  • %4,7
  • %57,9
  • %34,7
  • %1,4
  • %1,3
  • %0
  • %4,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,7
  • %31,3
  • %0,2
  • %0
  • %0,5
  • %24,4
  • %43,7
  • %31,3
  • %0,2
  • %0
  • %0,5
  • %24,4
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
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Dargeçit
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Derik
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Kızıltepe
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Mazıdağı
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Midyat
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Nusaybin
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Ömerli
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Savur
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Yeşilli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysi Şahin AK Parti
  • Osman Demirci HDP
  • Fahrettin Yaşar Bağımsız
  • İdris Taş CHP
  • Abdulcelil Demir İYİ Parti
  • Katılım oranı % 75,5
  • Toplam seçmen67.078
  • Kullanılan oy50.669
  • Geçerli oy46.800
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1459.309
  • 30 Mar 1446.036
  • 30 Mar 1443.844
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Midyat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,9
  • %57,9
  • %0
  • %57,9
  • %57,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,6
  • %1,4
  • %1,3
  • %2,6
  • %1,4
  • %1,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %34,7
  • %0
  • %34,7
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysi Şahin AK Parti
  • Osman Demirci HDP
  • Fahrettin Yaşar Bağımsız
  • İdris Taş CHP
  • Abdulcelil Demir İYİ Parti
  • Katılım oranı % 75,5
  • Toplam seçmen67.078
  • Kullanılan oy50.669
  • Geçerli oy46.800
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1459.309
  • 30 Mar 1446.036
  • 30 Mar 1443.844
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Midyat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Midyat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %57,9
    27.111 oy
  • %34,7
    16.262 oy
  • %2,4
    1.138 oy
  • %1,4
    649 oy
  • %1,3
    588 oy
  • %57,9
    27.111 oy
  • %34,7
    16.262 oy
  • %2,4
    1.138 oy
  • %1,4
    649 oy
  • %1,3
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,7
    19.145 oy
  • %31,3
    13.713 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    101 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,7
    19.145 oy
  • %31,3
    13.713 oy
  • %0
  • %0,2
    101 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • BTP
  • BBP
  • MHP
  • %1,1
    509 oy
  • %0,5
    252 oy
  • %0,5
    219 oy
  • %0,2
    72 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    509 oy
  • %0,5
    252 oy
  • %0,5
    219 oy
  • %0,2
    72 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,4
    9.839 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %22,4
    9.839 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,5
    202 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.833 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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