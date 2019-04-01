31 Mart 2019 Derik Yerel Seçim Sonuçları
Mülkiye Esmez
HDP
%68,3
19.880 oy
Şeyhmus Necimoğlu
AK Parti
%29,1
8.461 oy
Diğer
%3
782 oy
Mardin - Derik İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 144 / 144
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mülkiye Esmez HDP
- Şeyhmus Necimoğlu AK Parti
- Orhan Çaplık CHP
- Serdar Yavuz SP
- Seydi Ahmet Karaca BTP
- Katılım oranı % 85,1
- Toplam seçmen35.067
- Kullanılan oy29.840
- Geçerli oy29.123
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1432.588
- 30 Mar 1428.867
- 30 Mar 1428.085
- Açılan sandık
- 144 / 144
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mülkiye Esmez HDP
- Şeyhmus Necimoğlu AK Parti
- Orhan Çaplık CHP
- Serdar Yavuz SP
- Seydi Ahmet Karaca BTP
- Katılım oranı % 85,1
- Toplam seçmen35.067
- Kullanılan oy29.840
- Geçerli oy29.123
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1432.588
- 30 Mar 1428.867
- 30 Mar 1428.085
Derik Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 144 / 144
- %100
Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artuklu Abdülkadir Tutaşı % 100 % 53,5 % 0 % 2,4 % 1,8 % 38,4 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artuklu Abdülkadir Tutaşı % 100 % 53,48 % 0 % 2,36 % 1,83 % 38,41 % 1,5 DP
- Artuklu (30 Mar 14) % 35,11 % 0,57 % 1,01 % 0 % 35,67 % 24,9 SP
- Dargeçit Mehmet Cüneyt Aksoy % 98,7 % 50,7 % 0 % 1 % 1,2 % 45,4 % 1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dargeçit Mehmet Cüneyt Aksoy % 98,7 % 50,66 % 0 % 0,97 % 1,21 % 45,36 % 1,04 Bağımsız
- Dargeçit (30 Mar 14) % 33,53 % 0,55 % 0,57 % 0 % 60,16 % 4,67 HÜDA-PAR
- Derik Mülkiye Esmez % 100 % 29,1 % 0 % 2 % 0 % 68,3 % 0,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derik Mülkiye Esmez % 100 % 29,05 % 0 % 1,99 % 0 % 68,26 % 0,41 Diğer
- Derik (30 Mar 14) % 32,53 % 0,33 % 0,74 % 0 % 64,4 % 1,57 HÜDA-PAR
- Kızıltepe Nilüfer Elik Yılmaz % 99,4 % 25,6 % 0 % 1,6 % 1,1 % 70,4 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızıltepe Nilüfer Elik Yılmaz % 99,4 % 25,64 % 0 % 1,59 % 1,1 % 70,38 % 0,64 SP
- Kızıltepe (30 Mar 14) % 32,03 % 0,39 % 0,99 % 0 % 61,61 % 2,69 HÜDA-PAR
- Mazıdağı Nalan Özaydın % 100 % 37,1 % 0 % 3,3 % 1,2 % 56,3 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mazıdağı Nalan Özaydın % 100 % 37,1 % 0 % 3,33 % 1,18 % 56,27 % 1,83 SP
- Mazıdağı (30 Mar 14) % 26,74 % 0,64 % 1,46 % 0 % 61,71 % 8,73 HÜDA-PAR
- Midyat Veysi Şahin % 100 % 57,9 % 0 % 1,4 % 1,3 % 34,7 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Midyat Veysi Şahin % 100 % 57,93 % 0 % 1,39 % 1,26 % 34,75 % 2,43 Bağımsız
- Midyat (30 Mar 14) % 43,67 % 0,46 % 0,23 % 0 % 31,28 % 22,44 SP
- Nusaybin Semire Nergiz % 100 % 18,8 % 0 % 2,9 % 0 % 77,4 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nusaybin Semire Nergiz % 100 % 18,84 % 0 % 2,87 % 0 % 77,4 % 0,56 SP
- Nusaybin (30 Mar 14) % 16,61 % 0,66 % 0,68 % 0 % 78,78 % 2,37 HÜDA-PAR
- Ömerli Hüsamettin Altındağ % 100 % 59,7 % 0 % 0,6 % 0,7 % 28 % 10,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ömerli Hüsamettin Altındağ % 100 % 59,68 % 0 % 0,61 % 0,68 % 27,99 % 10,69 SP
- Ömerli (30 Mar 14) % 34,09 % 0,22 % 0,74 % 0 % 35,72 % 28,34 SP
- Savur Gülistan Öncü % 100 % 41,6 % 0 % 1,3 % 1 % 43,4 % 5,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Savur Gülistan Öncü % 100 % 41,62 % 0 % 1,3 % 1 % 43,45 % 5,6 Bağımsız
- Savur (30 Mar 14) % 39,83 % 0,39 % 5,12 % 0 % 52,54 % 1,77 HÜDA-PAR
- Yeşilli Hayrettin Demir % 100 % 50,6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 48,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilli Hayrettin Demir % 100 % 50,6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 48,76 SP
- Yeşilli (30 Mar 14) % 67,34 % 0,4 % 0,34 % 0 % 29,24 % 1,93 HÜDA-PAR
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.833 / 1.837
- %99,8
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