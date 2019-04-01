Seçim Mardin Derik Seçim Sonuçları – Derik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Derik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mülkiye Esmez
Mülkiye Esmez
HDP
%68,3
19.880 oy
Şeyhmus Necimoğlu
Şeyhmus Necimoğlu
AK Parti
%29,1
8.461 oy
Diğer
%3
782 oy
Mardin - Derik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %68,3
  • %29,1
  • %2
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %68,3
  • %29,1
  • %2
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,4
  • %32,5
  • %0,7
  • %0,3
  • %0
  • %2
  • %64,4
  • %32,5
  • %0,7
  • %0,3
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
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Dargeçit
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Derik
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Kızıltepe
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Mazıdağı
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Midyat
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Nusaybin
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Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mülkiye Esmez HDP
  • Şeyhmus Necimoğlu AK Parti
  • Orhan Çaplık CHP
  • Serdar Yavuz SP
  • Seydi Ahmet Karaca BTP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen35.067
  • Kullanılan oy29.840
  • Geçerli oy29.123
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.588
  • 30 Mar 1428.867
  • 30 Mar 1428.085
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %29,1
  • %29,1
  • %0
  • %29,1
  • %29,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2
  • %2
  • %0
  • %2
  • %2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %68,3
  • %0
  • %68,3
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mülkiye Esmez HDP
  • Şeyhmus Necimoğlu AK Parti
  • Orhan Çaplık CHP
  • Serdar Yavuz SP
  • Seydi Ahmet Karaca BTP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen35.067
  • Kullanılan oy29.840
  • Geçerli oy29.123
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.588
  • 30 Mar 1428.867
  • 30 Mar 1428.085
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Derik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • SP
  • %68,3
    19.880 oy
  • %29,1
    8.461 oy
  • %2
    580 oy
  • %0,4
    118 oy
  • %0,2
    51 oy
  • %68,3
    19.880 oy
  • %29,1
    8.461 oy
  • %2
    580 oy
  • %0,4
    118 oy
  • %0,2
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,4
    18.086 oy
  • %32,5
    9.137 oy
  • %0,7
    207 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %64,4
    18.086 oy
  • %32,5
    9.137 oy
  • %0,7
    207 oy
  • %0
  • %0,2
    62 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %0,1
    24 oy
  • %0
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    92 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.833 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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