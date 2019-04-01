Seçim Mardin Dargeçit Seçim Sonuçları – Dargeçit Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dargeçit Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Cüneyt Aksoy
Mehmet Cüneyt Aksoy
AK Parti
%50,7
6.519 oy
Ahmet İnci
Ahmet İnci
HDP
%45,4
5.837 oy
Diğer
%4
512 oy
Mardin - Dargeçit İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %50,7
  • %45,4
  • %1,2
  • %1
  • %0
  • %1,8
  • %50,7
  • %45,4
  • %1,2
  • %1
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
  • %60,2
  • %0
  • %0,6
  • %0,6
  • %5,2
  • %33,5
  • %60,2
  • %0
  • %0,6
  • %0,6
  • %5,2
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
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Dargeçit
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Derik
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Kızıltepe
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Mazıdağı
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Midyat
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Nusaybin
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Ömerli
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Savur
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Yeşilli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Cüneyt Aksoy AK Parti
  • Ahmet İnci HDP
  • Seyfeddin Doğan İYİ Parti
  • Hüseyin Demirtaş Bağımsız
  • Muhammed Günel CHP
  • Katılım oranı % 83,1
  • Toplam seçmen16.652
  • Kullanılan oy13.546
  • Geçerli oy12.868
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.445
  • 30 Mar 1412.848
  • 30 Mar 1412.103
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dargeçit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,7
  • %50,7
  • %0
  • %50,7
  • %50,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,2
  • %1,2
  • %1
  • %2,2
  • %1,2
  • %1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %45,4
  • %0
  • %45,4
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Cüneyt Aksoy AK Parti
  • Ahmet İnci HDP
  • Seyfeddin Doğan İYİ Parti
  • Hüseyin Demirtaş Bağımsız
  • Muhammed Günel CHP
  • Katılım oranı % 83,1
  • Toplam seçmen16.652
  • Kullanılan oy13.546
  • Geçerli oy12.868
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.445
  • 30 Mar 1412.848
  • 30 Mar 1412.103
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dargeçit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dargeçit Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • %50,7
    6.519 oy
  • %45,4
    5.837 oy
  • %1,2
    156 oy
  • %1
    134 oy
  • %1
    125 oy
  • %50,7
    6.519 oy
  • %45,4
    5.837 oy
  • %1,2
    156 oy
  • %1
    134 oy
  • %1
    125 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
    4.058 oy
  • %60,2
    7.281 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    69 oy
  • %33,5
    4.058 oy
  • %60,2
    7.281 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    69 oy
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • %0,4
    55 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    55 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    63 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    63 oy
  • %0
  • %0,6
    67 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.833 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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