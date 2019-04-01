Seçim Yozgat Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Yozgat Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yozgat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Celal Köse
AK Parti
%40,9
18.821 oy
Kazım Arslan
Bağımsız
%36,2
16.651 oy
Diğer
%23
10.542 oy
Yozgat İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 178 / 179
  • %99,4
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %40,9
  • %15,6
  • %3,5
  • %0
  • %0
  • %39,9
  • %40,9
  • %15,6
  • %3,5
  • %0
  • %0
  • %39,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
  • %38,2
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %4,2
  • %56,2
  • %38,2
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %4,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
4
2
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Celal Köse AK Parti
  • Kazım Arslan Bağımsız
  • Mehmet Erdemir MHP
  • Metin Özışık İYİ Parti
  • Abdullah Güngör BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen55.679
  • Kullanılan oy47.765
  • Geçerli oy46.014
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.387
  • 30 Mar 1447.187
  • 30 Mar 1445.706
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yozgat İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 178 / 179
  • %99,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,5
  • %40,9
  • %15,6
  • %56,5
  • %40,9
  • %15,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,5
  • %3,5
  • %0
  • %3,5
  • %3,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Celal Köse AK Parti
  • Kazım Arslan Bağımsız
  • Mehmet Erdemir MHP
  • Metin Özışık İYİ Parti
  • Abdullah Güngör BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen55.679
  • Kullanılan oy47.765
  • Geçerli oy46.014
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.387
  • 30 Mar 1447.187
  • 30 Mar 1445.706
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yozgat İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 7 30 -23
  • MHP 4 1 +3
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 2 0 +2
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 178 / 179
  • %99,4
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.821 oy
  • %36,9
    16.976 oy
  • %15,6
    7.189 oy
  • %3,5
    1.622 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.821 oy
  • %36,9
    16.976 oy
  • %15,6
    7.189 oy
  • %3,5
    1.622 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    239 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    153 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    239 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    153 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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