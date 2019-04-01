31 Mart 2019 Yozgat Yerel Seçim Sonuçları
Celal Köse
AK Parti
%40,9
18.821 oy
Kazım Arslan
Bağımsız
%36,2
16.651 oy
Diğer
%23
10.542 oy
Yozgat İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 178 / 179
- %99,4
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
4
2
1
Belediye Başkan Adayları
- Celal Köse AK Parti
- Kazım Arslan Bağımsız
- Mehmet Erdemir MHP
- Metin Özışık İYİ Parti
- Abdullah Güngör BTP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen55.679
- Kullanılan oy47.765
- Geçerli oy46.014
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.387
- 30 Mar 1447.187
- 30 Mar 1445.706
- Açılan sandık
- 178 / 179
- %99,4
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Celal Köse AK Parti
- Kazım Arslan Bağımsız
- Mehmet Erdemir MHP
- Metin Özışık İYİ Parti
- Abdullah Güngör BTP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen55.679
- Kullanılan oy47.765
- Geçerli oy46.014
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.387
- 30 Mar 1447.187
- 30 Mar 1445.706
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Akdağmadeni MHP %51,6 AK Parti %51,1
- Araplı - %0 AK Parti %51,2
- Aydıncık AK Parti %48,8 AK Parti %47,5
- Bahadın - %0 AK Parti %47,3
- Baydiğin - %0 AK Parti %38,1
- Belekçahan - %0 AK Parti %91,1
- Boğazlıyan AK Parti %52,7 AK Parti %39,8
- Çandır AK Parti %47,2 AK Parti %45,8
- Çayıralan CHP %38,6 AK Parti %48,2
- Çekerek AK Parti %48,2 AK Parti %52,6
- Çiğdemli - %0 AK Parti %48,7
- Dedefakılı - %0 AK Parti %85,8
- Doğankent - %0 AK Parti %83,4
- Eymir - %0 AK Parti %50
- Gülşehri - %0 AK Parti %61,5
- Halıköy - %0 AK Parti %43,6
- Kadışehri AK Parti %56,9 AK Parti %47,1
- Karayakup - %0 - %0
- Konuklar - %0 - %0
- Merkez AK Parti %40,9 AK Parti %56,2
- Oluközü - %0 - %0
- Ovakent - %0 AK Parti %58,2
- Ozan - %0 AK Parti %71,6
- Özükavak - %0 AK Parti %55,1
- Saraykent AK Parti %44,3 AK Parti %54,7
- Sarıkaya MHP %54,5 MHP %51,7
- Sırçalı - %0 AK Parti %49
- Sorgun MHP %39,4 AK Parti %55,6
- Şefaatli MHP %45,4 AK Parti %51,4
- Umutlu - %0 - %0
- Uzunlu - %0 AK Parti %52,3
- Yamaçlı - %0 AK Parti %43,4
- Yenifakılı İYİ Parti %56,1 AK Parti %51,9
- Yenipazar - %0 AK Parti %59,8
- Yeniyer - %0 AK Parti %55,2
- Yerköy İYİ Parti %50,9 AK Parti %48,9
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 7 30 -23
- MHP 4 1 +3
- CHP 1 0 +1
- İYİ Parti 2 0 +2
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akdağmadeni Nezih Yalçın % 100 % 42,7 % 51,6 % 0 % 5,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akdağmadeni Nezih Yalçın % 100 % 42,74 % 51,58 % 0 % 5,19 % 0 % 0,4 SP
- Akdağmadeni (30 Mar 14) Suphi Daştan % 51,13 % 35,93 % 2,95 % 0 % 0 % 8,21 SP
- Araplı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Araplı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Araplı (30 Mar 14) Osman Torun % 51,17 % 36,55 % 0 % 0 % 0 % 4,68 SP
- Aydıncık Ahmet Koçak % 100 % 48,8 % 48,5 % 0 % 2,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydıncık Ahmet Koçak % 100 % 48,79 % 48,49 % 0 % 2,19 % 0 % 0,39 SP
- Aydıncık (30 Mar 14) Ahmet Koçak % 47,54 % 33,42 % 0,3 % 0 % 0 % 10,38 DP
- Bahadın % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahadın % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bahadın (30 Mar 14) Avni Ölger % 47,27 % 40 % 4,55 % 0 % 0 % 6,36 BBP
- Baydiğin % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Baydiğin % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Baydiğin (30 Mar 14) Osman Uslu % 38,09 % 8,15 % 0 % 0 % 0 % 30,26 BTP
- Belekçahan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Belekçahan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Belekçahan (30 Mar 14) Şahin Arısoy % 91,07 % 4,74 % 0 % 0 % 0 % 4,19 SP
- Boğazlıyan Gökhan Coşar % 97,7 % 52,7 % 3,3 % 43,7 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Boğazlıyan Gökhan Coşar % 97,7 % 52,67 % 3,33 % 43,69 % 0 % 0 % 0,23 SP
- Boğazlıyan (30 Mar 14) Hamdi Erdal % 39,76 % 23,86 % 35,49 % 0 % 0 % 0,77 SP
- Çandır Mustafa Ertan Örgün % 100 % 47,2 % 18,4 % 34,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çandır Mustafa Ertan Örgün % 100 % 47,2 % 18,42 % 34,16 % 0 % 0 % 0,22 SP
- Çandır (30 Mar 14) Mustafa Ertan Örgün % 45,76 % 22,73 % 30,52 % 0 % 0 % 0,57 SP
- Çayıralan Ömer Codar % 100 % 32 % 29,3 % 38,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayıralan Ömer Codar % 100 % 32,03 % 29,25 % 38,59 % 0 % 0 % 0,06 SP
- Çayıralan (30 Mar 14) Yasin Şahiner % 48,16 % 15,17 % 35,06 % 0 % 0 % 0,93 Bağımsız
- Çekerek Eyyup Çakır % 100 % 48,2 % 40,6 % 0 % 10,3 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çekerek Eyyup Çakır % 100 % 48,21 % 40,64 % 0 % 10,32 % 0 % 0,69 SP
- Çekerek (30 Mar 14) Bedrettin Bozkurt % 52,65 % 15,21 % 0 % 0 % 0 % 30,87 DP
- Çiğdemli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiğdemli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çiğdemli (30 Mar 14) İsmail Biçer % 48,74 % 37,27 % 0 % 0 % 0 % 8,77 SP
- Dedefakılı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dedefakılı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Dedefakılı (30 Mar 14) Haydar Coşkun % 85,82 % 11,86 % 0 % 0 % 0 % 1,85 SP
- Doğankent % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Doğankent % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Doğankent (30 Mar 14) Doğan Sungur % 83,44 % 15,95 % 0 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Eymir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eymir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Eymir (30 Mar 14) Çetin Mertoğlu % 50 % 45,77 % 0 % 0 % 0 % 3,52 SP
- Gülşehri % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülşehri % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gülşehri (30 Mar 14) Cemalettin Bakır % 61,54 % 29,49 % 0,64 % 0 % 0 % 5,13 BBP
- Halıköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Halıköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Halıköy (30 Mar 14) Zeki Şimşek % 43,6 % 17,44 % 0 % 0 % 0 % 38,95 SP
- Kadışehri İrfan Akın % 100 % 56,9 % 1,4 % 0 % 0,8 % 0 % 40,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kadışehri İrfan Akın % 100 % 56,86 % 1,44 % 0 % 0,76 % 0 % 40,25 BBP
- Kadışehri (30 Mar 14) Davut Karadavut % 47,09 % 13,18 % 0,22 % 0 % 0 % 38,98 SP
- Karayakup % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karayakup % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karayakup (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Konuklar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konuklar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Konuklar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Celal Köse % 99,4 % 40,9 % 15,6 % 0 % 3,5 % 0 % 36,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Celal Köse % 99,4 % 40,9 % 15,62 % 0 % 3,53 % 0 % 36,89 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 56,18 % 38,2 % 1,44 % 0 % 0 % 2,66 BBP
- Oluközü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Oluközü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Oluközü (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ovakent % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ovakent % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ovakent (30 Mar 14) Menderes Öztürk % 58,23 % 35,32 % 0 % 0 % 0 % 2,61 SP
- Ozan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ozan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ozan (30 Mar 14) Mustafa İleri % 71,57 % 21,37 % 0 % 0 % 0 % 5,1 SP
- Özükavak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Özükavak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Özükavak (30 Mar 14) Mustafa Çadırardıç % 55,09 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Saraykent Ahmet Öçal % 100 % 44,3 % 17,7 % 0 % 1,1 % 0 % 35,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saraykent Ahmet Öçal % 100 % 44,3 % 17,71 % 0 % 1,08 % 0 % 35,89 BBP
- Saraykent (30 Mar 14) Ahmet Öçal % 54,68 % 43 % 0 % 0 % 0 % 1,65 BBP
- Sarıkaya Ömer Açıkel % 100 % 42,4 % 54,5 % 0 % 2,5 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıkaya Ömer Açıkel % 100 % 42,37 % 54,48 % 0 % 2,48 % 0 % 0,53 SP
- Sarıkaya (30 Mar 14) Ömer Açıkel % 45,49 % 51,68 % 0,59 % 0 % 0 % 1,17 SP
- Sırçalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sırçalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sırçalı (30 Mar 14) Tamer Gümüş % 49,04 % 35,96 % 0 % 0 % 0 % 11,6 SP
- Sorgun Mustafa Erkut Ekinci % 100 % 33,7 % 39,4 % 0 % 5,5 % 0 % 19,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sorgun Mustafa Erkut Ekinci % 100 % 33,69 % 39,35 % 0 % 5,55 % 0 % 19,41 BBP
- Sorgun (30 Mar 14) Ahmet Şimşek % 55,56 % 41,25 % 0 % 0 % 0 % 1,77 SP
- Şefaatli Müjdat Karaca % 100 % 44,2 % 45,4 % 0 % 10,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şefaatli Müjdat Karaca % 100 % 44,18 % 45,4 % 0 % 10,16 % 0 % 0,2 SP
- Şefaatli (30 Mar 14) Zeki Bozkurt % 51,41 % 45,67 % 1,91 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Umutlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Umutlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Umutlu (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Uzunlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uzunlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Uzunlu (30 Mar 14) Turan Koç % 52,27 % 35,55 % 0 % 0 % 0 % 6,58 SP
- Yamaçlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yamaçlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yamaçlı (30 Mar 14) Metin Koçak % 43,38 % 20,4 % 30,95 % 0 % 0 % 1,17 SP
- Yenifakılı Soner Yalçın % 100 % 42,9 % 0 % 0 % 56,1 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenifakılı Soner Yalçın % 100 % 42,86 % 0 % 0 % 56,15 % 0 % 0,6 SP
- Yenifakılı (30 Mar 14) Yalçın Karadavut % 51,87 % 21,42 % 26,12 % 0 % 0 % 0,59 SP
- Yenipazar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenipazar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yenipazar (30 Mar 14) Cem Eser % 59,78 % 17,79 % 0 % 0 % 0 % 7,69 SP
- Yeniyer % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeniyer % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeniyer (30 Mar 14) Osman Yılmaz % 55,18 % 38,77 % 0 % 0 % 0 % 2,81 SP
- Yerköy Ferhat Yılmaz % 100 % 26,8 % 20,5 % 0 % 50,9 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yerköy Ferhat Yılmaz % 100 % 26,79 % 20,48 % 0 % 50,92 % 0 % 0,96 SP
- Yerköy (30 Mar 14) Mehmet Ağaoğlu % 48,89 % 47,44 % 1,56 % 0 % 0 % 1,88 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 178 / 179
- %99,4
-
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1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi