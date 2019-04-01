Seçim Yozgat Akdağmadeni Seçim Sonuçları – Akdağmadeni Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akdağmadeni Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nezih Yalçın
Nezih Yalçın
MHP
%51,6
5.451 oy
Önder Gürel
Önder Gürel
AK Parti
%42,7
4.517 oy
Diğer
%5
601 oy
Yozgat - Akdağmadeni İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,6
  • %42,7
  • %5,2
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %51,6
  • %42,7
  • %5,2
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
  • %51,1
  • %0
  • %3
  • %0
  • %10
  • %35,9
  • %51,1
  • %0
  • %3
  • %0
  • %10
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nezih Yalçın MHP
  • Önder Gürel AK Parti
  • Nazım Altun İYİ Parti
  • Necmettin Demirel SP
  • Şaban Uçar BTP
  • Katılım oranı % 76,6
  • Toplam seçmen14.259
  • Kullanılan oy10.928
  • Geçerli oy10.569
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.447
  • 30 Mar 1411.365
  • 30 Mar 1410.942
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akdağmadeni Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %94,3
  • %51,6
  • %42,7
  • %94,3
  • %51,6
  • %42,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %5,2
  • %5,2
  • %0
  • %5,2
  • %5,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nezih Yalçın MHP
  • Önder Gürel AK Parti
  • Nazım Altun İYİ Parti
  • Necmettin Demirel SP
  • Şaban Uçar BTP
  • Katılım oranı % 76,6
  • Toplam seçmen14.259
  • Kullanılan oy10.928
  • Geçerli oy10.569
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.447
  • 30 Mar 1411.365
  • 30 Mar 1410.942
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akdağmadeni Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akdağmadeni Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %51,6
    5.451 oy
  • %42,7
    4.517 oy
  • %5,2
    549 oy
  • %0,4
    42 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %51,6
    5.451 oy
  • %42,7
    4.517 oy
  • %5,2
    549 oy
  • %0,4
    42 oy
  • %0,1
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
    3.931 oy
  • %51,1
    5.595 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,2
    898 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %35,9
    3.931 oy
  • %51,1
    5.595 oy
  • %0
  • %8,2
    898 oy
  • %0,1
    12 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3
    323 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    183 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    323 oy
  • %0
  • %0
  • %1,7
    183 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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