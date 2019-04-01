Seçim Yozgat Aydıncık Seçim Sonuçları – Aydıncık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Aydıncık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Koçak
Ahmet Koçak
AK Parti
%48,8
1.004 oy
Selahattin Özdemir
Selahattin Özdemir
MHP
%48,5
998 oy
Diğer
%3
56 oy
Yozgat - Aydıncık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,8
  • %48,5
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %48,8
  • %48,5
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
  • %33,4
  • %0
  • %0,3
  • %0
  • %18,8
  • %47,5
  • %33,4
  • %0
  • %0,3
  • %0
  • %18,8
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Koçak AK Parti
  • Selahattin Özdemir MHP
  • Kemal Çam İYİ Parti
  • Necmettin Kayhan SP
  • Emine Doğan BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen2.382
  • Kullanılan oy2.128
  • Geçerli oy2.058
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.339
  • 30 Mar 142.116
  • 30 Mar 142.032
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıncık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97,3
  • %48,8
  • %48,5
  • %97,3
  • %48,8
  • %48,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,2
  • %2,2
  • %0
  • %2,2
  • %2,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Koçak AK Parti
  • Selahattin Özdemir MHP
  • Kemal Çam İYİ Parti
  • Necmettin Kayhan SP
  • Emine Doğan BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen2.382
  • Kullanılan oy2.128
  • Geçerli oy2.058
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.339
  • 30 Mar 142.116
  • 30 Mar 142.032
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıncık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Aydıncık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %48,8
    1.004 oy
  • %48,5
    998 oy
  • %2,2
    45 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %48,8
    1.004 oy
  • %48,5
    998 oy
  • %2,2
    45 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
    966 oy
  • %33,4
    679 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    15 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %47,5
    966 oy
  • %33,4
    679 oy
  • %0
  • %0,7
    15 oy
  • %0,1
    2 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    153 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %7,5
    153 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,4
    211 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,4
    211 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Yozgat Aydıncık Yerel Seçim Sonuçları Yozgat Aydıncık İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Yozgat İlçe Seçim Sonuçları Yozgat Aydıncık Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Yozgat Aydıncık Belediye Başkan Adayları