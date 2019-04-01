Seçim Yozgat Sarıkaya Seçim Sonuçları – Sarıkaya Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sarıkaya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Açıkel
Ömer Açıkel
MHP
%54,5
5.184 oy
Duran Cesur
Duran Cesur
AK Parti
%42,4
4.032 oy
Diğer
%4
300 oy
Yozgat - Sarıkaya İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54,5
  • %42,4
  • %2,5
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %54,5
  • %42,4
  • %2,5
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
  • %45,5
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %2,2
  • %51,7
  • %45,5
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Açıkel MHP
  • Duran Cesur AK Parti
  • Davut Dicle İYİ Parti
  • İrfan Taşkın SP
  • İsmail Hakkı Bektaş BTP
  • Katılım oranı % 78,8
  • Toplam seçmen12.572
  • Kullanılan oy9.907
  • Geçerli oy9.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.588
  • 30 Mar 149.492
  • 30 Mar 149.207
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıkaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %96,8
  • %54,5
  • %42,4
  • %96,8
  • %54,5
  • %42,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,5
  • %2,5
  • %0
  • %2,5
  • %2,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Açıkel MHP
  • Duran Cesur AK Parti
  • Davut Dicle İYİ Parti
  • İrfan Taşkın SP
  • İsmail Hakkı Bektaş BTP
  • Katılım oranı % 78,8
  • Toplam seçmen12.572
  • Kullanılan oy9.907
  • Geçerli oy9.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.588
  • 30 Mar 149.492
  • 30 Mar 149.207
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıkaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sarıkaya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54,5
    5.184 oy
  • %42,4
    4.032 oy
  • %2,5
    236 oy
  • %0,5
    50 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %54,5
    5.184 oy
  • %42,4
    4.032 oy
  • %2,5
    236 oy
  • %0,5
    50 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
    4.758 oy
  • %45,5
    4.188 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    108 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %51,7
    4.758 oy
  • %45,5
    4.188 oy
  • %0
  • %1,2
    108 oy
  • %0,2
    15 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    54 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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