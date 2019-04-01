Seçim Yozgat Şefaatli Seçim Sonuçları – Şefaatli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şefaatli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Müjdat Karaca
MHP
%45,4
2.557 oy
Zeki Bozkurt
Zeki Bozkurt
AK Parti
%44,2
2.488 oy
Diğer
%11
587 oy
Yozgat - Şefaatli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %45,4
  • %44,2
  • %10,2
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %45,4
  • %44,2
  • %10,2
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,7
  • %51,4
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %1
  • %45,7
  • %51,4
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Müjdat Karaca MHP
  • Zeki Bozkurt AK Parti
  • Mustafa Yücesoy İYİ Parti
  • Duran Karaman SP
  • Gülten Güngör BTP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen6.773
  • Kullanılan oy5.867
  • Geçerli oy5.632
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.754
  • 30 Mar 145.974
  • 30 Mar 145.767
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şefaatli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %89,6
  • %45,4
  • %44,2
  • %89,6
  • %45,4
  • %44,2
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %10,2
  • %10,2
  • %0
  • %10,2
  • %10,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Müjdat Karaca MHP
  • Zeki Bozkurt AK Parti
  • Mustafa Yücesoy İYİ Parti
  • Duran Karaman SP
  • Gülten Güngör BTP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen6.773
  • Kullanılan oy5.867
  • Geçerli oy5.632
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.754
  • 30 Mar 145.974
  • 30 Mar 145.767
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şefaatli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şefaatli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %45,4
    2.557 oy
  • %44,2
    2.488 oy
  • %10,2
    572 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %45,4
    2.557 oy
  • %44,2
    2.488 oy
  • %10,2
    572 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,7
    2.634 oy
  • %51,4
    2.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    49 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %45,7
    2.634 oy
  • %51,4
    2.965 oy
  • %0
  • %0,8
    49 oy
  • %0,2
    9 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    110 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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